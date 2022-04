Cote d'Ivoire: Deux fillettes emportées par les eaux de pluie à la Riviera - Belmonde Dogo solidaire de la communauté burkinabè endeuillée

Les corps sans vie de deux fillettes ont été repêchés le vendredi 22 avril 2022 matin dans un bassin à la Riviera Bonoumin. Blandine et Noriatou, âgées respectivement de 8 et 10 ans, ont été emportées, surprises par les eaux de ruissellement après la forte pluie de la veille jeudi 21 avril dernier. Elles tentaient de traverser un gros ravin pour rallier leur lieu de culte à leur domicile en compagnie d'une voisine de quartier et une autre petite fille de 07 ans.

Informée du drame, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté s'est rendue à la Riviera aux côtés des familles endeuillées le samedi 23 avril 2022. Elle était accompagnée dans cette démarche par Bouaké Fofana, Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et du Consul général du Burkina Faso à Abidjan.

Les fillettes décédées étaient membres d'une petite communauté burkinabè installée sur des sites en construction ou dans des habitations de fortune en périphérie d'un gros ravin de canalisation séparant les quartiers d'Attoban et de Bonoumin et qui relie plusieurs communes de la ville d'Abidjan.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a présenté les condoléances du gouvernement aux parents des enfants décédés. Elle a fait savoir qu'il était impératif de s'associer à la douleur des familles qui subissent cette rude épreuve. " Nous nous devons d'être solidaires de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien qu'ils soient nationaux ou non ", a-t-elle déclaré.

Pour traduire cette solidarité de l'Etat aux familles Zampo et Kiéma des défuntes, la Ministre Myss Belmonde Dogo a au nom du gouvernement fait don en numéraire d'une valeur de 2 millions de FCFA. Quant au , témoin des faits est revenu sur les circonstances du drame. Sango Pabouré, il a été récompensé pour son courage et son acte de bravoure à hauteur de 300.000 FCFA.

Le Consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire salué l'acte du gouvernement

Aussi, Myss Belmonde Dogo a tenu à faire une précision après une visite du point de chute des victimes et du bassin d'orage guidée par le Ministre Bouaké Fofana et des agents de l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (Onad) en vue de mieux comprendre la cause de la disparition des deux enfants. " La chute des deux enfants n'est pas dûe à un mauvais état de l'ouvrage de canalisation. Elles ont traversé ce passage interdit et ont été surprises par le courant de l'eau qui les a malheureusement emportées ", a précisé la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Le Consul général Benjamin Nana, au nom de l'Ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, a tout d'abord salué le Gouvernement ivoirien pour cette solidarité agissante à l'endroit de ses compatriotes avant de souligner que ce geste entre dans la droite ligne de la consolidation des relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.