Egypte: Le Parquet égyptien dément tout soupçon criminel dans la mort de Hadhoud

Le Parquet général a annoncé que les enquêtes ont conclu à l'absence de soupçon criminel dans la mort de Ayman Hadhoud. Dans sa déclaration, le Parquet a affirmé avoir reçu le rapport de l'Autorité de la médecine légale sur les résultats de l'autopsie qui a révélé que le prévenu était décédé en raison d'une maladie cardiaque chronique. Le rapport de l'Autorité susmentionnée a également indiqué que le corps de Haddoud ne portait aucune trace de blessure pouvant indiquer une activité criminelle, une violence, une résistance ou tout autre indice suspect.

Le Parquet avait terminé les enquêtes sur l'incident, et après avoir publié son premier communiqué, le 12 avril en cours, il a entendu le témoignage du frère du défunt, Omar Hadhoud. Celui-ci s'est présenté au Parquet après la publication de ce premier communiqué, et a témoigné qu'il soupçonnait la mort criminelle de son frère, après avoir constaté des traces sur son corps au moment où il l'a reçu pour l'enterrer, et qu'il ne savait pas si elles étaient issues de l'autopsie ou de blessures antérieures. Selon ses déclarations, il a confirmé que son frère devrait recevoir un traitement dans un hôpital, pour se soigner d'une crise psychologique et d'une pression nerveuse qui l'avaient atteint à la suite de difficultés financières et de la maladie de leur sœur, mais le traitement a été reporté. Il a également affirmé qu'il avait auparavant retrouvé le défunt à deux reprises dans une situation similaire à celle dans laquelle il était quand a été arrêté.

Le Parquet a reçu le rapport de l'Autorité de la médecine légale, selon lequel l'autopsie a été réalisée sur le corps du défunt, et a prouvé l'absence de traces ou de signes vitaux de blessures sur le corps du défunt, qui peuvent indiquer l'éventualité d'une violence criminelle ou d'une résistance, ainsi que l'absence dans le corps de substances narcotiques ou toxiques. Le même rapport a également prouvé que la cause du décès était une maladie cardiaque chronique qui avait entraîné l'arrêt de la circulation sanguine et respiratoire, ce qui avait conduit au décès.

À cet égard, l'unité de surveillance et d'analyse affiliée au Paquet avait repéré, après la publication du premier communiqué du Parquet sur l'incident, le colportage de postes sur les réseaux sociaux, mettant en doute l'intégrité des enquêtes et l'efficacité des procédures, dans le dessein de provoquer l'indignation et de troubler le salut public.

Par conséquent, le Parquet appelle à l'extrême prudence, et à la vigilance pour ne pas se laisser tromper par les rumeurs et les fausses nouvelles, divulguées pour servir des buts et des objectifs bien précis.

Le Parquet a également confirmé que les communiqués qu'il publie et les informations qu'il annonce ont pour ultime objectif de tirer les faits au clair et de rassurer la nation. Il a également affirmé qu'il n'annonce jamais des demi-vérités, ni ne donne des réponses amputées aux questions qui préoccupent la société qu'il représente. Car, le pacte conclu entre le Parquet égyptien et la société égyptienne est le respect permanent de la sincérité et du perfectionnement du travail, afin d'établir la justice partout dans la patrie.

Par conséquent, il a appelé le peuple à se méfier de croire ou de suivre les instigations malveillantes de personnes aux intentions clandestines.

Qu'Allah protège la Patrie