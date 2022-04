Cote d'Ivoire: Mme Koffi Akissi Anthonie (Receveur Général des Finances) - " Seuls les comptables publics ont la compétence (...) de payer à travers Trésorpay-Trésormoney".

interview

Mis en place dans le cadre de la digitalisation de ses moyens de paiement et d'encaissement, la plateforme électronique TresorPay et le portefeuille électronique TrésorMoney du Trésor Public sont désormais opérationnels. Dans cette interview accordée à Radio Côte d'Ivoire le 21 avril 2022, le chef d'équipe-projet, par ailleurs Receveur Général des Finances, Mme Koffi Akissi Anthonie épse Noël donne les raisons de la création de ces outils innovants ainsi que les avantages pour le citoyen.

Parlez-nous de TrésorPay-TrésorMoney.

TrésorPay et TrésorMoney sont deux plateformes digitalisées que le Trésor public mises en place pour pouvoir digitaliser les flux financiers de l'État. TrésorPay regroupe les natures et avis de dépenses ou de recettes comme les bourses des étudiants, les pensions, les frais de missions les droits d'examens et autres. Tandis que TrésorMoney est le portefeuille électronique du Trésor public qui permet aux usagers de recharger leurs comptes et de faire leurs opérations sur TrésorPay.

Il est su que le Trésor public gère les ressources de l'Etat. Mais quel type de ressource est concerné par cette plateforme ?

Toutes les natures de recettes recouvrées par le Trésor public sont concernées par TrésorPay-TrésorMoney. On peut citer les frais d'hospitalisation, les frais d'inscription, les frais de concours, entre autres. Le Trésor Public a mis en place ces outils digitaux afin de pouvoir maximiser la mobilisation des ressources publiques.

Peut-on dire que TrésorPay-TrésorMoney s'impose à toutes les administrations ?

Il faut dire qu'au niveau des finances publiques, seuls les comptables publics ont la compétence pour recouvrer les recettes de l'État et payer les dépenses publiques. Ainsi la plateforme électronique, TrésorPay et la monnaie électronique, TrésorMoney sont mis à la disposition des comptables publics pour leur permettre d'accomplir efficacement leurs tâches quotidiennes. Il va de soi que la mobilisation des ressources publiques ne peut passer ailleurs autre que par des comptables publics à travers TrésorPay TrésorMoney.

Désarmais tous les recouvrements et paiements de l'État devront donc pouvoir se faire via TresorPay-TresorMoney. Que deviennent alors les trésoriers et les comptables après le déploiement de TrésorPay-TrésorMoney ?

Ils ont toujours leur travail à faire. C'est juste le mode de recouvrement et de paiement qui se digitalise. Le client ne vient plus faire le rang devant les caisses. Mais il y a toutes les tâches administratives et comptables. La comptabilisation des recettes perçues, c'est le comptable public qui continue de la faire. La reddition des comptes, c'est toujours le comptable public. L'élaboration des états statistiques des états financiers, c'est encore le comptable public. Donc TresorPay-TresorMoney ne vient pas réduire la compétence du comptable public. Mais plutôt faciliter l'exécution de ces tâches.

Depuis janvier 2021, cet outil est disponible. Est-ce qu'il s'applique sur l'ensemble du territoire ?

Il faut dire que nous sommes dans un processus. C'est une innovation que nous avons initiée à travers une phase pilote qui a été très concluante. Actuellement, nous sommes dans la phase de généralisation sur toute l'étendue du territoire. Les missions ont commencé. Il y a des postes comptables qui sont déjà connectés. C'est un processus avec pour objectif de pouvoir bouclé tout le territoire avant la fin de l'année.

Comment accède-t-on à TrésorPay et à TrésorMoney ?

Nous avons deux modes d'accès. Pour ceux qui ont les Smartphones, il faut télécharger l'application sur leur téléphone portable et accéder, à partir du lien : https://www.tresor.gouv.ci. Pour ceux qui ont les téléphones basics, sans connexion, ils saisissent le code USSD *760# et suivent le processus pour ouvrir leurs comptes et effectuer leurs opérations.

Que répondrez-vous à ceux qui penseraient que le Trésor Public livre une concurrence déloyale aux opérateurs privés qui utilisent déjà le Mobile Money ?

Non ! On ne peut pas dire qu'il y a une concurrence. Encore moins déloyale. Comme je l'ai déjà précisé, selon les règles des finances publiques, seuls les comptables publics ont la compétence pour manier les deniers publics. Donc nous sommes dans notre sphère de compétence, c'est-à-dire les finances publiques. Nous ne livrons pas de concurrence au secteur privé. N'est-il pas indiqué d'encaisser les recettes ou de payer les dépenses de l'État à travers des outils propres à l'État lui-même pour une disponibilité instantanée des fonds, une meilleure traçabilité et une gestion plus transparente ? Mais nous n'oublions pas de dire merci aux operateurs privés qui, à un moment, ont aidé l'État à collecter une partie de ses fonds via leurs nouvelles technologies.

Nous remarquons que le Trésor Public modernise tout, il digitalise tout. Où va le Trésor ? Vous êtes partis de quel constat pour arriver à toutes ces réformes ?

Comme vous le savez déjà, notre slogan c'est : " Le Trésor public réinvente le service public ". Nous sommes partis des instructions du Gouvernement qui milite pour la modernisation de l'administration et des services publics au profit du citoyen. C'est dans ce cadre que le Trésor public s'est inscrit en entreprenant toutes ces innovations, marquées par son engagement dans le tout digital. Parce que notre objectif, c'est de faciliter la vie aux citoyens. D'ailleurs le Trésor Public a choisi en 2021 et en 2022, comme thème pour sa note d'orientation : " le Trésor Public, une administration créatrice de valeur ajoutée au service du citoyen ". Quel que soit là où se trouve le citoyen, il doit pouvoir rentrer en contact avec le Trésor public pour faire ses opérations en interaction avec le Trésor. Il ne faut pas oublier que le Trésor Public est certifié ISO 9001 version 2015. Et la qualité demande en perpétuité une amélioration continue. Nous améliorons donc en permanence nos prestations en vue d'une plus grande satisfaction du citoyen.

Cet outil existe depuis un an. Quels sont les échos qui vous reviennent ?

Tout début est difficile. Il y a quelques résistants au changement. Mais nous avons des échos favorables. La preuve, nous avons eu au cours de l'année 2021, à faire le recouvrement des droits d'inscription aux concours et examens de la Deco. Cela a permis d'améliorer vraiment le taux de recouvrement des recettes non-fiscales. Nous avons eu même un courrier de félicitation des responsables de la Deco qui nous ont traduit leur satisfaction pour le travail qui a été fait, à travers TrésorPay-TrésorMoney.

Quelles sont vos attentes ?

Nous vous remercions pour l'occasion que vous donnez au Trésor public et à moi-même. Dire nos attentes, c'est de vous demander de nous accompagner. Le Trésor public compte sur vous pour faire un large écho de ces innovations qui vise à faciliter la vie au citoyen.