Tunisie: Land ART Sidi Bou Said " dans sa première édition - Une réappropriation de l'espace urbain à travers des créations libres du 10 au 12 juin 2022

Tunis/Tunisie — TUNIS,24 avr. (TAP, par Sarra Belguith)- C'est une réappropriation de l'espace urbain à travers des expressions libres que propose la première édition du festival " Land Art Sidi Bou Said " ou le festival international des Arts de Sidi Bou Said porté par l'organisation internationale " Esprit Libre " et fondé par l'artiste Sana Bennani.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la présidente fondatrice a fait savoir que cet événement est mené en collaboration avec l'association culturelle LA VIA DELL' ARTE (Italie) fondée et présidée par Roberto Guccione et en Jumelage avec l'Ex en Provence Carthage présidée par François Dicaro.

Placé sous le haut patronage de la municipalité de Sidi Bou Said, " Land Art Sidi Bou Said " se veut une plate-forme de rencontre internationale, de sensibilisation, de réflexion et d'échange entre artistes, professionnels de l'art et le grand public, dans de purs moments de partage et d'échange. A cet effet, elle a fait savoir qu'un appel à candidature à été lancé et que la date limite a été fixée au 20 mai 2022.

Il s'agit d'une manifestation, a-t-elle ajouté, qui vise également à mettre en valeur le patrimoine à travers le culturel d'où le choix du village pittoresque et charmeur de Sidi Bou Said, où des artistes d'ici et d'ailleurs vont s'unir afin d'allier tourisme et culture, en faisant de l'art contemporain, un modèle du vivre ensemble.

Le festival se veut une ballade artistique dans les ruelles et différents lieux du village atypique de Sidi Bou Said, invitant le public à découvrir de plus près des oeuvres d'artistes de tous bords, au sein d'un village qui se transformera en une véritable cité de l'Art dans toutes ses formes grâce à des parcours in et out door.

C'est aussi une manière de promouvoir la Tunisie en tant que destination de tourisme culturel cadrant avec le slogan " ne pas Bronzer idiot ".

Pourquoi Sidi Bou Said ? Sana Bennani répond " classé patrimoine mondial de l'Unesco, le village demeure l'un des plus beaux sites inspirants de la Méditerranée grâce notamment à la magie de ses couleurs, à ses rues de bougainvilliers et au charme singulier de son architecture traditionnelle jalousement préservée ".

Préférant garder certains détails, Sana Bennani a tenu à signaler que l'objectif de ce périple culturel, touristique, économique, social et même écologique est d'en faire un véritable rendez-vous annuel où la rencontre et le partage, seront toujours au menu le temps d'une escapade en pleine nature. C'est aussi une manière de rapprocher désormais les Tunisiens et les étrangers aussi d'un patrimoine richissime dont regorge le pays et à créer de la sorte une nouvelle carte de tourisme-culture-écologie.

Land Art Festival est une invitation à la découverte, dans un bel esprit de tolérance et de co-existence, a-t-elle mentionné, de champs picturaux singuliers en offrant un cadre de rencontres, d'échanges et de dialogues interdisciplinaires, interculturels et intergénérationnels entre des artistes de renommés venus de tous les horizons, de toutes disciplines et spécialités confondues.

Dans cet esprit d'échange, d'éclectisme et de pluralité, ce sont des artistes tunisiens et étrangers qui seront présents afin de partager avec le large public leurs univers, de leur faire découvrir leurs expériences et leurs diverses démarches contemporaines... le tout à travers l'exposition et la réalisation de créations libres qui traduisent un art qui les rassemble et racontant à leurs manières des histoires différentes, des aventures humaines et artistiques traduites en expressions libres, singulières et uniques qui seront exposées et présentées du 10 au 12 Juin 2022.