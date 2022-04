Cote d'Ivoire: Montée en puissance de la Marine nationale - Un nouveau navire militaire en route pour Abidjan

La Marine ivoirienne monte en puissance, un nouveau navire militaire en route pour Abidjan.

Le Vice-Amiral N'GUESSAN KOUAME CELESTIN a présenté les principaux acquis militaires à ses hommes et les invite à respecter l'éthique. " Retenez une chose, parmi vous, autant les disciplinés et les exemplaires seront récompensés. Nous serons assez durs avec ceux qui ne rentrent pas dans le moule des Armées en les sanctionnant lourdement ", a prévenu le Chef d'Etat-Major de la Marine nationale (CEMMAR). C'était le vendredi 22 avril 2022, à Abidjan.

La pandémie de Covid-19 prévalant et faute également à la densité des activités, l'appel général bimensuel initié en 2020 par le commandement n'a pu se réaliser. La reprise donc des grands rassemblements militaires au sein de la Marine nationale semble réjouir des soldats qui trouvent l'occasion d'échanger directement et communier autour des sujets qui engagent l'avenir des Forces Armées avec la haute hiérarchie. Ils le doivent certainement au Général de Corps d'Armée LASSINA DOUMBIA Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA).

Tôt ce vendredi 22 avril 2022, à la place d'Armes de la Base navale prise d'assaut par les différentes unités représentées chacune par une section, le Chef d'Etat-Major de la Marine ivoirienne a abordé trois axes principaux dans son message à l'effet de faire l'état des lieux et les consignes officielles qui engagent la vie des Forces Armées de Cote d'Ivoire en général, mais de la Marine nationale en particulier.

Il s'agit notamment, de l'élan de la construction de l'outil naval, la contribution de la Marine nationale à la lutte contre le terrorisme et aux opérations maritimes et le processus des départs volontaires à la retraite. Communicant sur le premier axe de son adresse, le Vice-Amiral N'GUESSAN KOUAME CELESTIN a dévoilé les symboles forts de la montée en puissance de sa Marine. Ainsi, il a annoncé l'acquisition très prochaine d'un navire P400 de deux OPV45 et des drones de surveillance maritime, de quoi déclencher un claquement général de doigts, témoin d'une bonne nouvelle et une joie des troupes.

Dans le cadre de la redynamisation de la cohésion et l'engouement au travail, le CEMMAR a instruit le chef du Commissariat d'organiser des repas de corps sur les différentes emprises de la Marine et a promis de visiter les unités de l'intérieur.

Le premier Marin ivoirien a poursuivi son message en promettant des dispositions d'amélioration des conditions de travail, le renforcement de la cohésion et l'esprit de discipline, la formation et le rajeunissement de l'effectif. A ce titre, l'information relative au recrutement de 5000 recrues en 2022 a été officialisée suivie du processus de reconversion des personnels militaires volontaires à d'autres corps de métier, et la réhabilitation des emprises. Ensuite, les Marins Ivoiriens ont eu droit aux informations opérationnelles venues des théâtres de sécurisation des zones maritimes Est et Ouest, au niveau sous régionale etc.

Quant au sujet traitant des départs volontaires, le CEMMAR a édifié ses hommes sur les conditions des départs volontaires à la retraite. En attendant le lancement officiel du processus, les soldats ont eu droit des critères établis par l'Etat-Major Général des Armées. Etre âgé de 37 ans au moins, avoir au minimum 10 ans de service effectif, être à 05 ans minimum de l'âge de départ à la retraite (55ans).

Avec un paiement de la prime de 15.000.000 de FCFA. Pour les militaires qui choisiront la capsule de reconversion aux Eaux et Forêts (Moniteurs des productions végétales et animales,) l'Administration pénitentiaires (Agent d'encadrement des établissements pénitentiaires, la Police Maritime (Agents de police de la navigation, des pêches et ports), il est prévu une cagnotte de 5 000 000 F CFA pour compenser le bail, mais il faudra patienter et attendre l'adoption du projet d'ordonnance qui a été préparée avec tous les Ministères impliqués dans l'opération de reconversion des Militaires dans les emplois de la fonction publique.

Ce vendredi, le soleil ardent qui couvrait de ses rayons de feu ce rassemblement, semblait laisser insensibles ces Soldats de la mer, tellement la pertinence des sujets abordés captivait les troupes. En tout état de cause, le Chef d'Etat-Major de la Marine a été intransigeant à tous les niveaux de son propos quant à la promotion de l'excellence au sein des Armées, mais surtout la prise des mesures de coercition contre les soldats qui ont la peau dure à l'éthique. " Retenez une chose, parmi vous, autant les disciplinés et les exemplaires seront récompensés, nous serons assez dure avec ceux qui ne rentrent pas dans le moule des Armées en les sanctionnant lourdement " a prévenu le Vice-Amiral N'GUESSAN KOUAME CELESTIN.