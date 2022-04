Afrique: Jeune génie du crochet, il s'investit dans sa communauté d'origine en Éthiopie

Jonah Larson est un jeune prodige du crochet de 14 ans, qui redonne à son village en Éthiopie en levant un GoFundMe sur son site web et en vendant ses articles en ligne.

Il est né dans le petit village de Durame, dans le sud-est de l'Éthiopie, et a été adopté à l'âge de six mois. Il vit aujourd'hui à La Crosse, dans l'État du Wisconsin, dans le Midwest américain, où il a découvert sa passion pour le crochet et commencé à partager son don avec le monde entier.

Lorsque Jonah avait cinq ans, sa tante lui a fait découvrir le crochet en lui donnant, ainsi qu'à ses frères et sœurs, du matériel de bricolage supplémentaire. Il s'agissait d'une pelote de laine et d'un crochet. Ensuite, les membres de sa famille ont encouragé Jonah à regarder des tutoriels de crochet sur YouTube, ce qui l'a amené à fabriquer son premier linge à vaisselle, en moins d'une heure.

Jonah était à l'aise pour faire des torchons, mais sa mère lui a rappelé l'importance d'apprendre et de développer constamment de nouvelles compétences.

Au début, Johan était intimidé par le fait de travailler sur de nouveaux projets. Il voyait cela comme un défi. Mais avec la pratique, il a commencé à progresser et a fini par créer sa propre entreprise, Jonah's Hands.

"À partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux du crochet, de son côté apaisant et de toutes les belles choses que l'on peut faire", explique Jonah.

Les mains de Jonah

Jonah a fondé Jonah's Hands LLC il y a trois ans, alors qu'il n'avait que 11 ans. Dès le jour où ses parents l'ont adopté à l'âge de six ans, ils lui ont inculqué, ainsi qu'à ses frères et sœurs, les valeurs consistant à redonner aux autres et à faire le bien dans le monde. Ces conseils ont inspiré l'identité de Jonah's Hands. Aujourd'hui, l'entreprise soutient généreusement le village de Jonah et de nombreuses personnes qui y vivent.

Sur son site web, Jonah présente des tutoriels YouTube, des livres et des DVD qui enseignent le crochet. Il vend également des articles, tels que des torchons, des couvertures, des chaussons, des écharpes et des chapeaux sur la page GoFundMe du site, afin de collecter des fonds pour la philanthropie.

Jusqu'à présent, Jonah a récolté environ 25 000 dollars. Avec cet argent, il a pu ouvrir la toute première bibliothèque et un laboratoire scientifique à Durame. Avec de nombreux autres projets en cours, les gens reconnaissent les contributions de Jonah.

La bibliothèque de Jonah

"J'adore lire. J'ai commencé à lire quand j'avais à peine trois ans", raconte Jonah. "Parfois, je pense à l'Éthiopie, où je suis né, et à cette région très rurale où les enfants n'avaient pas grand-chose, pas même un livre. Cela me rend triste, et j'ai du mal à imaginer une vie sans livres et sans histoires."

La première bibliothèque de la région, la Jonah's Library, contient plus de 3 000 livres. Ses tuteurs bibliothécaires formés aident plus de 2 000 élèves, y compris les élèves plus âgés qui prennent du retard.

Laboratoire scientifique

Le laboratoire scientifique de l'école Teza Gerba est le premier du genre à Durame. Il fournit des microscopes, des lunettes de protection et d'autres équipements scientifiques de base.

Le gouvernement éthiopien a reconnu un instructeur du laboratoire de sciences, Ato Meharu. Il lui a décerné une médaille d'or pour l'excellence de son enseignement lors de la Journée nationale des enseignants 2020-2021. Une telle réussite est pratiquement inconnue à Durame.

Projets futurs

Jonah travaille sur son prochain projet : des toilettes adéquates pour les élèves. Jonah dit que ce projet commence à avancer mais qu'il aura besoin de 5 000 dollars de plus en dons avant de pouvoir le terminer. Après ce projet, Jonah espère continuer à collecter des fonds pour une myriade d'autres services.

Jonah n'a pas pu se rendre dans le village où il est né, mais il est plein d'espoir et excité par la possibilité de pouvoir y retourner un jour prochain pour constater en personne l'impact de sa philanthropie.

Lorsqu'on lui demande de donner des conseils aux personnes qui espèrent apprendre à crocheter aujourd'hui, Jonah répond : "Ce ne sera pas super simple, ce ne sera pas un jeu d'enfant, mais il faut toujours continuer à essayer, et tout se passera bien."