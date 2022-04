Ile Maurice: Visite officielle en Inde - Pravind Jugnauth - Un retour sous haute tension

Atterrissage prévu aujourd'hui en début de matinée. Le Premier ministre (PM) rentre d'une visite officielle d'une semaine en Inde, il s'était envolé pour la Grande péninsule le 15 avril... Entre-temps, des hausses de prix et la tension sociale sont montées d'un cran.

Il rentre au pays ce matin. Parmi les temps forts qui ont ponctué la visite du PM en Inde, les rites funéraires en mémoire de son père, sir Anerood Jugnauth, décédé le 4 juin 2021. Pravind Jugnauth et sa famille, son épouse Kobita et sa mère Lady Sarojini faisaient partie de la délégation, se sont rendus sur les bords du Gange à Vanarasi. Prithviraj Singh Rampursad, adviser on social and cultural matters au PMO, était aussi du voyage. Il préside aux cérémonies religieuses du PM et avait accompli les rites lors de la crémation de SAJ au Jardin botanique de Pamplemousses.

Des prières étaient aussi à l'ordre du jour. Le PM s'est rendu au temple Kashi Vishwanath à Vanarasi. Ce site, connu comme le temple d'or - en raison de son dôme et de ses murs plaqués du précieux métal - est l'un des sanctuaires dédiés au dieu Shiva. Ce lieu récemment rénové et inauguré par le PM indien Narendra Modi fait partie d'un plan pour relancer Vanarasi. Plan qui comprend un couloir aménagé entre le sanctuaire et le Gange.

Hôpital ayush à Côte-d'Or

C'est au Gujarat que le PM a annoncé la construction à Côte-d'Or d'un hôpital ayush (ayurveda, yoga, naturopathie, entre autres). Cet hôpital sera construit sur un terrain de 12 hectares avec l'aide du gouvernement indien. Annonce faite alors que le PM participait à la pose de la première pierre du Global Centre for Traditional Medicine de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Jamnagar, dans le Gujarat. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, y assistait également, ainsi que le PM indien, Narendra Modi. Pravind Jugnauth a aussi pris la parole au Global Ayush Investment and Innovation Summit à Gandhi Nagar, toujours dans le Gujarat, où il a parlé de l'ambition de Maurice de développer une industrie pharmaceutique qui desservirait le continent africain.

Les personnalités rencontrées

Le PM a eu un tête-à-tête avec son homologue indien, Narendra Modi. Parmi les autres personnalités rencontrées, le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar. Ce dernier était venu chez nous en visite officielle en février 2021. Il avait signé le Comprehensive Economic Partnership Cooperation Agreement, le premier accord commercial bilatéral de la sorte que l'Inde signe avec un pays africain. Le ministre indien avait aussi signé une ligne de crédit de 100 millions USD pour permettre à Maurice d'acheter du matériel de défense, dont un avion et un hélicoptère.

Pravind Jugnauth a aussi rencontré le chef ministre de l'État d'Uttar Pradesh, le yogi Adityanath. En 2017, ce chef ministre était l'invité d'honneur des commémorations de l'arrivée des travailleurs engagés du 2 novembre, chez nous. Une visite officielle qui avait créé la polémique à cause des propos extrémistes du yogi Adityanath. C'est durant cette visite qu'avait eu lieu l'incident du drapeau. Celui de l'Inde avait été posé à l'envers devant le chef ministre - sans que ce dernier ne bronche - pendant qu'il signait un livre d'or.

Pravind Jugnauth a aussi rencontré la gouverneure d'Uttar Pradesh, Anandiben Patel, ainsi que le chef ministre du Gujarat, Bhupendrabhai Patel. Ils ont discuté des "opportunités de coopération" car cet État est une "puissance économique en Inde", notamment dans les secteurs de la finance, des technologies et de la médecine. Le PM a aussi rencontré des étudiants mauriciens (mais aussi tanzaniens, zambiens, rwandais et ougandais) qui poursuivent des études à Rajkot, dans le Gujarat.

Ce qui l'attend

La ligne de métro de Quatre-Bornes à Phoenix est prête. Les essais ont déjà eu lieu. Mais, pour le lancement, "nous attendons le retour du PM d'Inde pour finaliser la date. Cela dépendra de ses disponibilités". C'est ce qu'a déclaré Alan Ganoo, ministre des Transports, le mardi 19 avril. Avant de préciser que c'est au conseil des ministres de finaliser le coût du ticket pour le trajet Quatre-Bornes à Phoenix. Mais l'inauguration officielle, prévue pour aujourd'hui selon nos informations, sera-t-elle toujours au programme ? Rappelons qu'à hier, les lignes du métro n'étaient pas opérationnelles en raison des obstructions sur les rails à Barkly, notamment.

Le comité d'accueil annulé

Lors d'une conférence de presse de Linion Pep Morisien hier après-midi, Rama Valayden a annoncé que le comité d'accueil qui devait montrer au PM à son retour que "lepep a faim" a été annulé. "On voulait mettre le PM devant les faits, sur différents ronds-points, mais cela aurait pu se terminer par des échauffourées." La veille déjà, Dev Sunnassy, autre membre de LPM, avait expliqué que le commissaire de police avait rejeté la demande d'autorisation pour ce comité d'accueil.

Hier, Rama Valayden a affirmé que cette annulation "ne veut pas dire qu'on ne va rien faire". Il a indiqué qu'une date a été retenue, mais qu'elle ne serait pas communiquée dans l'immédiat, en attendant que la situation se calme.

L'avocat, qui dit "konn la sikolozi riot, mo kone kouma li marse", a souligné que dans le cas des incidents à Baie-du-Tombeau hier, "zame ou trou riot koumanse 7h" du matin. Rama Valayden a alors allégué que "certains auraient payé des 'boss' pour que des 'jockey' jettent des pierres sur des voitures, ce qui a provoqué des réactions"

Rama Valayden a lancé : "On dit aux gens de continuer à manifester et de le faire en respectant la loi." Avant de revenir longuement sur les circonstances de son intervention à Camp-Levieux mercredi soir. "Nous sommes d'abord passés par le poste de police de Rose-Hill, faire une entrée, parler au DCP et dire que nous sommes venus pour trouver des solutions."