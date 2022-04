Egypte: Le dossier de la sécurité alimentaire constitue une priorité majeure pour l'Etat

Le dossier de la sécurité alimentaire constitue une priorité majeure pour l'Etat qui travaille sur des volets en parallèle pour atteindre cet objectif, a déclaré jeudi matin le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terres, El-Sayed El-Qusseir, lors du début de la moisson de blé à Tochka, au gouvernorat d'Assouan, en présence du président de la république Abdel Fattah Al-Sissi.

L'Etat cherche à assurer les aliments par le biais du stockage stratégique, de la sécurisation des sources d'importation et de la production locale sûre et saine, tout en préservant la durabilité des ressources, et veille à ce que les prix soient abordables et à la portée de tous, a fait savoir le ministre.

Les pays du monde souffrent de nombreuses crises qui affectent les opérations de fourniture d'aliments; la pandémie du coronavirus et la crise russo-ukrainienne ont montré le besoin de multiplier les efforts déployés pour réaliser la sécurité alimentaire des peuples, a-t-il poursuivi.

Le déficit alimentaire n'est plus un simple problème économique et agricole mais est devenu une question stratégique politique liée à la sécurité nationale et régionale; les aliments sont devenus une arme stratégique aux mains des Etats qui les produisent et les exportent pour faire pression sur les pays qui les importent afin d'atteindre des objectifs politiques, a expliqué le ministre.

Le secteur de l'agriculture en Egypte, a-t-il dit, est l'un des piliers essentiels de l'économie nationale, étant donné sa contribution dans la fourniture des aliments aux citoyens et des matières premières aux industries, dans le PIB, dans les exportations agricoles et la création d'emplois.

La superficie agricole totale du pays est estimée à 9,7 millions de feddans et contribue à hauteur de 15% au PIB et de 17% aux exportations agricoles, a fait savoir El-Qusseir, ajoutant que l'Etat avait inséré à la vision de l'Egypte 2030 des objectifs stratégiques pour soutenir la sécurité alimentaire et réaliser le développement durable.

Le ministre a ensuite passé en revue les principaux projets entrepris pour réaliser la sécurité alimentaire, entre autres, ceux du développement du centre et du nord du Sinaï, du nouveau Delta et du développement de la campagne égyptienne, tous des projets qui reposent sur des espèces de semences ayant un haut rendement, adaptée aux changements climatiques, qui mûrissent rapidement et consomment moins d'eau.

Les superficies emblavées cette année sont estimées à 3,650 millions feddans, avec une augmentation de 250 mille feddans par rapport à 2021, et doivent produire 10 millions de tonnes de blé, a précisé El-Qusseir, notant que l'Egypte était le pays où le rendement du feddans est le plus élevé.

La récolte de blé sera de 15 à 17% pendant le mois courant, de 75% au cours de mai et de 8 à 10% en juin, a-t-renchéri.