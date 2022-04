Ile Maurice: Vidéo buzz sur Facebook - Recteur-adjoint et danseur

La vidéo a été visionnée plus d'un millier de fois. La particularité : un recteur-adjoint, Govind Jeetah, se déhanche sur des chansons bien de chez nous en compagnie de ses élèves amusés, qui dansaient.

Ces derniers profitaient du dernier jour du premier trimestre et le recteur-adjoint avait organisé des activités pour les éducateurs et les élèves. La petite fête a ainsi démarré avec les élèves et le recteur-adjoint, un habitant de Riche-Mare de 56 ans, s'est joint à la danse.

"Les professeurs jouaient au domino et d'autres jeux de société et je me suis dit 'pourquoi pas les élèves ?'. Du coup, je les ai laissés dans la cour avec des hautparleurs et tout ce dont ils avaient besoin pour se détendre", explique Govind Jeetah. Ce père de quatre enfants s'est joint à la petite danse des élèves avec la chanson de Jason Lejuste Larout karanbol, qui va créer une ambiance bon enfant mettant les jeunes à l'aise.

Action suivie par de nombreux Mauriciens qui ne se sont pas fait prier pour complimenter le recteur pour cette danse, une semaine après la vidéo buzz montrant quatre élèves en tabasser un autre. "J'ai juste joué le rôle de facilitateur en tant que recteur adjoint. Je crois en un bon mélange de discipline et de motivation. Chacun se complétant l'un l'autre pour former les futurs leaders du pays. L'éducation doit être une approche holistique", explique Govind Jeetah. Ce recteuradjoint est d'avis que pour faire les jeunes aimer venir à l'école, il faudrait leur faire aimer leur entourage, les aider et surtout les écouter.

Govind Jeetah avoue être un amoureux de la danse et ne s'attendait pas à ce que la vidéo fasse le buzz car ce sont des élèves qui ont filmé la scène. "Je ne faisais que m'amuser avec les élèves c'est tout", nous dira-t-il à la vue de la vidéo buzz, ne comprenant pas l'ampleur qu'elle avait prise. Questionné sur sa façon d'être avec les enfants qui fait la différence, Govind Jeetah, qui est enseignant depuis 1994, nous explique que la violence peut être résolue par l'écoute des élèves.

Le recteur-adjoint propose que la danse soit introduite dans les écoles pour aider les élèves à apprendre en ayant une activité mentale et physique régulière, surtout que la danse est bonne pour la santé. Il nous laissera une note positive. Face à l'évolution et la situation dans les écoles, Govind Jeetah a un message clair. "Mon message est que les éducateurs doivent considérer les élèves comme leurs propres enfants et le reste suivra."