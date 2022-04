Ile Maurice: Qualité du pain - On nous roule dans la farine ?

"Nous avons eu une réunion avec le représentant du ministère du Commerce, vendredi dernier. Notre demande est toujours à l'étude. Une décision est attendue sous peu", confie le président de l'Association des propriétaires de boulangeries, Nasser Moraby. Il indique que le prix du pain devrait connaître une hausse car plusieurs facteurs y contribuent et les boulangers peinent à faire face à la situation.

D'abord, l'augmentation du prix des carburants. La livraison ne pourrait plus continuer si cela persiste, car cela impacte largement sur les coûts. Il y a aussi le fret sur les matières premières. "Bien que nous ayons des subsides sur la farine, le coût du pain est bien plus élevé qu'avant", explique-t-il.

Si le pain maison et la baguette sont à prix fixés et régulés, les pains spéciaux ont connu une ascension fulgurante durant les dernières semaines, à en croire plusieurs consommateurs. Le prix de ces pains n'est, quant à lui, pas régulé par l'État. "Avant, on achetait le pain tranché - le plus gros - à Rs 25 dans les supermarché ; désormais nous devons débourser beaucoup plus, il est passé à Rs 45, vendredi. Pour Rs 25, vous avez maintenant la moitié du sachet qui était à Rs 25. Nou pa trouv sa normal"...", explique une habitante du Nord.

Un autre habitant de Curepipe explique qu'il a noté qu'il y a aujourd'hui une différence dans la qualité des pains achetés chez certains boulangers. "Beaucoup plus sec, plus petit en taille et quelquefois vide à l'intérieur." Cela est dû au fait que certaines boulangeries - pas toutes - ont revu leurs ingrédients pour la fabrication du pain pour ajuster le prix. "Par exemple, pour le pain à l'ancienne, il a été raccourci. Ena ki pé abizé mé pa tou..."

Cependant, sur la baguette et le pain maison, confient les principaux concernés, tel n'est pas le cas. C'est impossible. "Car des inspecteurs peuvent à n'importe quelle heure faire une descente et vérifier que nous nous plions aux règles. Zot kapav cheké, pez dipin-la... ek pran aksion si bizin. Encore une fois, il n'y pas de contrôle sur les pains spéciaux."

Toujours selon Nasser Moraby, dans un entretien paru dans l'express en janvier, selon les estimations des boulangers, une hausse de 70 sous sur chaque pain de 100 g est nécessaire. Par exemple, le pain maison qui coûtait Rs 2,60 aurait dû passer à Rs 3,30. Il souligne que si le ministère n'accède pas à leur demande d'une hausse, beaucoup de boulangeries mettront la clé sous le paillasson car tous les boulangers, membres de l'association, se retrouvent en difficulté.