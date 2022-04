Algérie: Djamel Belmadi reste à la tête des Fennecs (officiel)

Dans une vidéo postée par la Fédération algérienne de football, Djamel Belmadi a confirmé continuer son aventure comme sélectionneur des Fennecs.

Arrivé en 2018 sur le banc des Verts, le technicien de 46 ans a annoncé sa décision, dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de la Fédération algérienne de football (FAF). " Je suis plus que réceptif à cet engouement, à cette envie du peuple de nous voir continuer et c'est impossible de leur tourner le dos. Donc on se doit de continuer cette mission. On va le faire, comme on l'a fait, avec le cœur, avec tout notre investissement, avec toute notre envie, notre détermination, notre rage j'ai envie de dire ", a expliqué l'homme qui a mené les Fennecs jusqu'au sacre à la CAN 2019.