Algérie: Les vérités de Djamel Belmadi sur sa supposée démission

Reconduit à la tête des Fennecs d'Algérie comme sélectionneur, Djamel Belmadi est revenu sur sa supposée démission proposée aux dirigeants du football algérien.

En effet, dans un entretien de près de 50 minutes publié par la Fédération Algérienne de Football sur sa chaine You tube, Djamel Belmadi a tenu à rétablir la vérité au sujet de sa supposée démission. " J'ai soumis à tous mes responsables mon contrat, je leur ai donné la possibilité et l'opportunité de mettre fin à ce contrat sans brouille aucune et en prenant la responsabilité, s'ils avaient pensé que je n'étais plus au niveau, s'ils voyaient l'arrivée d'un autre sélectionneur d'un bon œil. Ça n'a pas été accepté. Ce n'est pas une démission, sinon je ne serais plus là, mais c'était une proposition destinée à voir ce que les responsables du foot en Algérie avaient comme position par rapport à moi. Ils voulaient me voir continuer, et c'était indispensable pour moi. S'ils ne veulent pas de moi, je m'en vais, je laisse ça à d'autres.

Le deuxième élément, ô combien important, c'est le public, notre peuple dans son ensemble, qui a apporté une voix, qui avait l'envie de croire en nous, mon staff et moi-même, nos joueurs, malgré cette crise. Je ne suis pas venu pour autre chose que ça, si j'avais choisi la facilité au sens large du terme, je ne serais pas à la tête de l'EN. Je suis là pour une raison claire et sans ambiguïté, c'est pour monter le plus haut possible le drapeau de ce pays et faire en sorte que cette EN soit la plus respectée, pas simplement en Afrique mais dans le monde. On y est arrivé, pas complètement puisque nous serions sinon en Coupe du Monde, mais d'une certaine manière, cet objectif a été atteint ", a déclaré le tacticien algérien.