Sénégal: Saisie de 1,7 milliard à la frontière entre le Sénégal et le Mali - Les révélations de la police

Les personnes interpellée dans l'affaire de la saisie d'une importante somme d'argent d'une valeur de 1.725. 000.000 FCFA, dans le coffre d'une voiture, entre la frontière du Sénégal et du Mali, par la police, n'en seraient pas à leur premier coup d'essaie. C'est ce qu'indique un communiqué du bureau des relations publiques de la Polices nationales qui est revenu sur les détailles de ladite saisine.

" Les premiers éléments de l'enquête ont montré que les interpellés en sont à leur troisième voyage avec les mêmes montants qu'ils convoyaient par voie aérienne. L'utilisation de la voie terrestre pour cette fois résulte de la fermeture de l'espace aérien entre le Sénégal et le Mali suite aux sanctions de la CEDEAO" , précise la note de la police nationale. De quoi s'agit-il ? La police nationale informe que c'est aux environs de 03 heures, que les éléments du commissariat spécial de Kidira de la Direction de la Police de l'air et des Frontières, en faction au poste de contrôle du village de NAYÉ, ont procédé à l'interpellation de trois individus dont un (01) sénégalais et deux (02) maliens en provenance de Dakar, à bord d'un véhicule de marque RAV 4, qui tentaient de rallier le Mali.

Après la fouille minutieuse du véhicule, la police a retrouvé " dans sa malle arrière trois valises contenant une importante somme d'argent estimée à un milliard sept cent vingt-cinq millions (1.725. 000.000 ) FCFA" . Sur l'origine de cet importante somme d'argent, les trois individus " ont déclaré qu'elle proviendrait des recettes d'une entreprise établie à Bamako et qui s'activerait dans la vente de téléphones portables et l'exportation de l'or" , informe la note de la police. À noter que ces derniers sont placés en garde à vue et qu'une enquête est ouverte en collaboration avec l'administration des Douanes Bureau des relations publiques de la police.