Afrique: Initiative Afrique-Israël - Les chrétiens exhortés à tisser une alliance spirituelle avec Israël

" Israël, l'Eglise et les nations ", c'est le thème sur lequel le prophète Hervé Moïse Edea, président de l'Ong Initiative Afrique-Israël, s'est prononcé le samedi 2 avril en présence de nombreux invités qui ont pris d'assaut la salle Zulu de l'hôtel Palm club, à Cocody lycée technique.

Cette conférence inaugurale consacrait le lancement des activités de "Initiative Afrique-Israël" qui se veut un trait d'union entre la nation juive et les pays africains. Pour l'homme de Dieu, tisser une alliance avec le peuple d'Israël, c'est se ranger dans le sillon de la bénédiction divine promise en Genèse 12 : 2-3 où Dieu promet qu'il bénira ceux qui bénissent Abram et maudira ceux qui le maudissent .Il ajoute que le Psaume 122 : 6 demandes de prier pour la paix d'Israël, et que la retombée immédiate, c'est que ceux qui prient pour la paix d'Israël obtiendront eux-mêmes " le repos ", synonyme de prospérité à tous égards. Entrer en partenariat avec le peuple juif est donc forcément bénéfique spirituellement, économiquement, financièrement, socialement, technologiquement.mi

C'est pourquoi, son Ong se propose d'être un creuset d'intercesseurs pour l'Etat hébreu, de tisser des partenariats d'affaires avec les Juifs, un peuple très actif et puissant dans le monde de l'économie, de la finance et de la haute technologie. Il en veut pour preuve la transformation de ce pays désertique en une verdure incroyable, qui produit toutes sortes de denrées que produisent à peine certains Etats mieux lotis géographiquement. " La vision de Initiative Afrique-Israël est simple : c'est entrer dans une alliance avec Israël. En priant pour Israël, on bénéficie de la bénédiction que Dieu a promise à Israël ", se convainc Moise Edea. L'Ong Initiative Afrique-Israël, à laquelle adhérent 25 pays africains, selon le conférencier, se donne pour mission, entre autres, de sensibiliser les populations à la cause des Juifs à cause des bénédictions y afférentes, entrainer les citoyens dans des partenariats d'affaires avec ce peuple, organiser des pèlerinages en Terre sainte. Cette organisation non gouvernementale est née en avril 2012 en Zambie, et la Côte d'Ivoire y a adhéré en novembre 2021, avec comme premier responsable le prophète Hervé Moïse Edea.