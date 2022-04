Cote d'Ivoire: Patrimoine forestier - 70.000 hectares de la forêt classée du Haut - Sassandra bientôt réhabilités

70.000 hectares de la forêt classée du Haut- Sassandra seront bientôt réhabilités grâce à la société Agro-Map et son partenaire aDryada. C'est ce que rapporte un post du ministère des Eaux et Forêts sur sa page facebook.

Pour en arriver, les deux partenaires au projet ont signé une convention de gestion avec le ministère des Eaux et Forêts (Minef). Et pour la mise en œuvre de cette convention, les parties prenantes ont été conviées le 21 avril 2022, à l'atelier de lancement du projet qui s'intitule : " Réhabilitation des zones dégradées et conservation de la biodiversité de 70.000 hectares de la forêt classée du Haut- Sassandra". Placé sous la présidence du Préfet de la région du Haut-Sassandra, cet atelier selon le sercom du Minef, a permis aux experts de présenter l'état des lieux de ladite forêt, la politique forestière et sa stratégie de mise en œuvre, le contenu de la convention et le plan d'action pour la réhabilitation de cette forêt classée. Les échanges entre les représentants des populations riveraines et les experts du Minef et d'Agro-Map ont clos cet atelier. Notons que l'Inventaire Forestier Faunique National a confirmé la forte déforestation de la Côte d'Ivoire et révélé que la couverture forestière nationale est désormais estimée à 2,97 millions d'hectares, soit moins de 10% de la superficie nationale, avec seulement 13,3% dans les forêts classées et 32,2% dans les aires protégées.