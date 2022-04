Cote d'Ivoire: Concours direct d'entrée à l'Ena en 2023 (cycle supérieur) - Les inscriptions ont démarré

Les inscriptions pour le concours direct d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) en 2023 ont débuté depuis le lundi 11 avril et prendront fin le mardi 31 mai 2022, rapporte un communiqué du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.

L'acte de candidature se fait en ligne sur les sites internet : www.fonctionpublique.gouv.ci et www.ena.ci via la plateforme unifiée de gestion des concours administratifs. Les frais d'inscription s'élèvent à 26500 Fcfa et se répartissent comme suit: droit de candidature au concours, 10 000 Fcfa et frais annexes, 16500 Fcfa. Le candidat devra s'acquitter d'autres frais annexes de 8000 Fcfa constituant les frais de photo, d'enveloppe timbrée et de pochette du concours. Tous les candidats doivent justifier de la possession du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en équivalence.