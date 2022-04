Cote d'Ivoire: Festival du Lôdjoukrou - Patrick Achi, salue l'apport du peuple Ôdjoukrou dans le développement de la Côte d'Ivoire

Le Premier ministre Patrick Achi, parrain de la 4ème édition du Festival du Lôdjoukrou, a pris part à la cérémonie de clôture qui s'est tenue, le samedi 23 avril 2022, à Dabou. Heureux d'être à cet événement qui met en lumière la culture du lèboutou, le chef du gouvernement s'est dit fier de ce peuple qui, depuis le temps colonial, a associé son image au développement de la Côte d'Ivoire et aidé à écrire l'histoire de ce beau pays. Pour lui, la promotion et la pérennisation de la culture Odjoukrou et de Dabou, ville lagunaire chargée d'histoire, ne peut que contribuer davantage à son développement et par la même occasion au développement de la Côte d'Ivoire.

Sur le thème de cette édition, à savoir " ÊB-EB : Gouvernance culturelle et stabilité sociale ", Patrick Achi s'en est rejoui. Selon lui, l'ÊB-EB qui est la dernière fête hiérarchique du Lôdjoukrou, se veut le moteur de la divergence traditionnelle. A l'en croire la structuration et l'organisation du peuple du L'ôdjoukrou est foncièrement ancrée dans la démocratie. Il en veut pour preuve, l'existence des différentes classes d'âges qui permet une meilleure gestion du trône.

Le pouvoir se transmet:

" En pays ôdjoukrou, le pouvoir ne s'arrache pas mais, il se transmet ", a rappelé le chef du gouvernement qui a souligné l'opportunité du projet de ce festival qui permet à tout le monde, surtout à la jeunesse, de connaître davantage et de s'appuyer sur son histoire et ses valeurs culturelles. Il a par ailleurs fait remarquer que ce festival favorise un environnement de paix sociale et le vivre-ensemble entre les peuples. C'est pourquoi, il a invité les fils et filles du Leboutou à œuvrer à la valorisation du capital culturel en s'appuyant sur la puissance mobilisatrice de ce festival qui permet de partager ensemble les valeurs culturelles communes afin que ledit événement devienne aussi important que le popo-carnaval de Bonoua ou l'Abissa de Grand-Bassam...

Le 1er ministre prône l'Unité:

Patrick Achi a insisté sur la nécessité pour le Lôdjoukrou de vivre dans l'unité afin de profiter aisément du développement initié par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a d'ailleurs rappelé que pour le développement de ce peuple et particulièrement sa jeunesse, Alassane Ouattara a une grande ambition allant de la réalisation d'infrastructures au développement industriel en passant par les formations professionnelles. Pour l'autoroute qui passera par la ville de Dabou, le Premier ministre a fait savoir que cela engendrera certainement l'installation de plusieurs industries qui donneront des emplois aux jeunes. Pour lui, Lôdjoukrou a du potentiel qui doit être développé notamment en matière d'aquaculture. A le suivre, cette région devrait avoir les plus grands centres d'aquacultures qui non seulement produisent du poisson pour la capitale abidjanaise mais qui permettent aussi l'exportation vers le monde entier. " Entendez-vous mettez-vous ensemble et cette ville se développera " a-t-il conseillé. Pour y arriver, il a invité les chefs à continuer de prodiguer au quotidien des conseils aux cadres et aux jeunes.

La reconnaissance au chef de l'Etat:

Heureux d'accueillir Patrick Achi dans sa ville, Essis Esmel Emmanuel, président du festival a, pour sa part, réitéré la gratitude de son peuple et celle de la région des Grands-Ponts au Premier ministre et au chef de l'Etat, Alassane Ouattara. Allant dans le même sens que le chef du gouvernement, il a appelé ses frères et sœurs à fédérer les efforts pour le développement de leur région. Venus de plusieurs villages de la ville, les festivaliers ont vibré au son de la musique du terroir, mettant la capitale du district en ébullition. Notons qu'à cette cérémonie qui marque la fin du festival ouvert le lundi 18 avril 2022, Patrick Achi a intégré la catégorie Bôdjôl, une génération au pouvoir. A cet effet, le nouvel " êbébou " a reçu les attributs dignes de son rang.