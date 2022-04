Cote d'Ivoire: Cuisine - Plus de trente chefs pâtissiers sortis de l'institut Taly " prêts à l'emploi "

Ils sont au nombre de trente-trois chefs pâtissiers dont trente filles à recevoir leur attestation de fin de formation après trois mois de cours pratiques en cuisine et pâtisserie à l'institut Taly sis à Angré 8e tranche.

Ces hommes et femmes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans étaient heureux de recevoir leurs parchemins en présence de parents, amis et connaissances le samedi 23 avril 2022, après une démonstration culinaire. " La pâtisserie est une partie de la cuisine que je ne maitrisais pas assez. Donc, je suis venue ajouter ce qui me manquait. Je suis très heureuse de ma formation. Déjà, j'ai des commandes pour confectionner des gâteaux de baptême. Pour dire que la formation est un plus à ma connaissance et je compte faire de la pâtisserie un business ", s'est réjoui Mlle Kouakou Doriane, désormais pâtissière de profession. Nathalie Bamba, experte en cuisine et pâtisserie, responsable et fondatrice de l'institut Taly pour sa part, s'est réjoui de la sortie de cette 7e promotion qu'elle trouve prête à l'emploi.

" J'ai ouvert cet institut pour former en cours pratique en pâtisserie. Après trois mois de formation, nous délivrons une attestation aux apprenants qui sont donc prêts à se lancer dans la vie active. Un genre de défis que j'essaie de relever pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'autonomisation de la femme ", a-t-elle avoué. Au nom de Assié Caroline, directrice de société, marraine de la promotion sortante, Awa Christelle, a encouragé les récipiendaires à faire de leur formation une plus-value. Car, la pâtisserie est un métier noble. " Le métier que vous embrassez est très noble. Mettez-y du sérieux et démarquez-vous des autres par l'excellence et le professionnalisme ", a-t-elle conseillé. Avant de promettre ouvrir un compte bancaire à chaque récipiendaire. L'institut Taly créé en novembre 2019, forme en pâtisserie et cuisine. Les apprenants sont admis avec un niveau de troisième.