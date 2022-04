Congo-Brazzaville: Nouvelle épidémie d'Ebola déclarée, un mort enregistré!

Les autorités congolaises ont annoncé, samedi, qu'un nouveau cas d'Ebola a été détecté dans la province de l'Équateur située dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) où une précédente épidémie avait été maîtrisée en 2020.

Cette nouvelle épidémie touche la zone de santé de Wangata, ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a déclaré le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, dans un communiqué officiel. Le premier cas est un étudiant de 31 ans décédé dans un tableau hémorragique le 21 avril 2022 au centre de traitement Ebola à l'Hôpital Général de Wangata, selon le communiqué du ministre. " Les équipes de la Division provinciale de la santé et de la zone de santé de Wangata sont déjà sur le terrain pour mener les activités de riposte, notamment le listage et le suivi d'environ 74 contacts à ce jour et la décontamination des formations sanitaires et des ménages est en cours ", selon le ministre congolais. En 2020, une épidémie d'Ebola avait frappé la même agglomération, faisant 55 morts parmi 119 cas confirmés et 11 probables.

Ebola est une maladie grave, souvent mortelle chez l'homme. Le virus se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages (viande de brousse par exemple) et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine, principalement à partir des liquides biologiques des malades (salive, urines, vomissures, sang), d'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La RDC est le berceau d'Ebola, virus découvert sur son territoire en 1974. Le pays a déjà connu treize épidémies d'Ebola. La 10ème épidémie d'Ebola en RDC, qui a duré près de deux ans, est la deuxième plus grande épidémie dans le monde. Au moment où elle s'est terminée, les autorités et l'OMS comptaient 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants.