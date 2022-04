Cote d'Ivoire: Journée mondiale des Loisirs - Le ministre Siandou Fofana en immersion dans le Parc du Banco

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présidé la célébration de la Journée mondiale des Loisirs, Le samedi 23 avril 2022, au Parc national du Banco. Cet événement décalé d'une semaine par rapport à la date officielle du 16 avril, constituait, tout aussi, la première activité de la nouvelle Direction générale des Loisirs de son département ministériel.

Autour du thème "Les loisirs, source de bienfaits et droit pour tous ", Siandou Fofana y a fait une immersion, avec ses convives, dans la myriade d'activités ludiques au sein de cet écrin de verdure, véritable poumon vert de la mégapole abidjanaise. Au-delà de la valorisation et de la promotion du Parc, en partenariat avec l'Office national des Parcs et Réserves (OIPR ) dont le Directeur général, le Général Adama Tondossama, représentait son collègue de l'Environnement et du Développement durable, le Ministre a, dans son adresse, relevé le rôle-moteur de l'industrie des Loisirs dans le dispositif de mise en œuvre de la stratégie " Sublime Côte d'Ivoire " afin d'établir la destination ivoirienne comme le hub du divertissement en Afrique. Il en a profité pour saluer l'engagement et l'entregent de la Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh et ses équipes. Notamment dans la capacité à agréger la force créatrice de jeunes entrepreneurs locaux dans la promotion des outils de loisirs numériques, aux côtés de ceux traditionnels et classiques. En plus de la valorisation des loisirs écologiques propices à la préservation de l'environnement. Par ailleurs, il s'est engagé à institutionnaliser un rendez-vous mensuel d'activités au sein du Parc national du Banco fort de ses 3438 ha et d'initier une randonnée ministérielle.