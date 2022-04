Sénégal: Liverpool - Les confidences du médecin de Sadio Mané sur son avenir

Sadio Mané est entrain de réaliser une belle saisons chez les Reds. L'attaquant sénégalais épate à Liverpool, et devrait rester sur les terrains pendant encore longtemps, selon son physiothérapeute Jose Luis Rodriguez.

" Il veut toujours donner plus. Le succès le rend plus avide. S'il y a de nouveaux défis et de nouveaux trophées à viser, il ira de l'avant. À la minute où il ne se sentira pas mis au défi, il cherchera à faire autre chose. Plus Sadio gagne, plus il en veut, a expliqué Jose Luis Rodriguez. C'est un athlète de haut niveau. Cristiano Ronaldo joue toujours en Premier League à 37 ans. Il n'y a aucune raison pour que Sadio ne puisse pas faire de même ", a déclaré son médecin dans une interview accordée à The Athletic.