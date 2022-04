Mali: Ligue 1 - Nantes - Coulibaly, Simon et Bukari crucifient Bordeaux

Festival offensif ce dimanche à l'occasion du match qui a opposé le FC Nantes à Bordeaux, comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs joueurs africains se sont illustrés.

Alors que Bordeaux croyait avoir fait le plus dur en menant 2-0 grâce à M'Baye Niang et Dilrosun, les Girondins verront les Canaris réagir vigoureusement en deuxième période. C'est Kalifa Coulibaly qui sonne la révolte en réduisant le score pour Nantes juste au retour des vestiaires. Le Malien et ses coéquipiers parviennent même à obtenir l'égalisation quatre minutes plus tard sur un but contre son camp de Mangas. Un doublé de Coulibaly (72e), puis deux autres buts de Moses Simon (76e) et Osman Bukari (89e) permettront aux Canaris de l'emporter 5-3. Enock Kwateng avait entre temps marqué le troisième but de Bordeaux à la 68e minute.