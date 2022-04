Togo: Possibilité de bourses pour les étudiants togolais

Plusieurs universités indiennes arrivent à Lomé la semaine prochaine pour présenter les diverses opportunités de bourses disponibles pour les étudiants togolais ainsi que les voies et moyens par lesquels ils pourront les décrocher facilement. Un salon sera spécialement organisé à cet effet.

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre l'Inde et la République Togolaise dans le domaine de l'éducation et du développement des compétences, l'Ambassade de l'Inde au Togo ne cesse de multiplier les réunions virtuelles entre les parties prenantes indiennes et togolaises. C'est dans cette dynamique que la salle Fazao de l'hôtel 2 Février va abriter le mardi le Salon Indien de l'Éducation.

Premier du genre, ce salon prendre toute la journée (10h-17h) et verra la participation d'une dizaine d'universités dont les représentants interagiront avec la communauté étudiante et leur fourniront des informations et des conseils sur les possibilités d'éducation en Inde, les avantages d'étudier en Inde en particulier les possibilités de bourses d'études disponibles pour les étudiants du Togo. Certains noms d'universités sortent déjà tels que Andhra University, KIIT University, Valore Institute of Technologie, SRM Institute of Sciences and Technologies. L'objectif de l'ambassade en organisant cet événement, en partenariat avec TIES & SAPE Events & Media Private Limited, l'une des principales organisations de gestion d'événements et de promotion de l'éducation en Asie et en Afrique, est de sensibiliser davantage la communauté étudiante togolaise et à susciter davantage d'intérêt pour le système éducatif de classe mondiale et abordable de l'Inde.