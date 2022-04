Sénégal: Ligue 1 - Le Casa Sports nouveau leader

Dakar — Le Casa Sports est le nouveau leader de la Ligue 1 sénégalaise après sa victoire (1-0) aux dépens du CNEPS combinée à la défaite 2-3 de Génération Foot contre l'AS Douanes pour le compte de la 19-ème journée de Ligue 1 jouée ce week-end.

Leader avant la journée, Génération Foot a cédé son fauteuil après son revers suivi du succès ce samedi de son dauphin le Casa Sports.

Avec ce succès, l'équipe fanion du sud du pays, qui occupait la première place à la 17-ème journée, compte 36 points (+10), trois de plus que Génération Foot.

Le Jaraaf fait partie des équipes ayant réussi une bonne opération lors de cette journée après sa victoire 1-0 contre Diambars.

En bas de tableau, l'US Gorée et le Ndiambour de Louga se donnent de l'air après leur victoire respectivement contre Mbour PC et Dakar SC sur la même marque de 1-0.

Voici les résultats de la 19-ème journée : US Gorée-Mbour PC : 1-0, Teungueth FC-Guédiawaye FC : 1-1, Ndiambour-Dakar SC : 1-0, CNEPS-Casa Sports : 0-1, Diambars FC-Jaraaf : 0-1, AS Douanes-Génération Foot : 3-2, AS Pikine-Linguère : 0-0

Classement : 1-er Casa Sports 36 pts (+10), 2-ème Génération Foot 33 pts (12), 3-ème Jaraaf 30 pts (+4), 4-ème GFC 30 pts (+1), 5-ème AS Douanes 28 pts (-2), 6-ème AS Pikine 27 pts (+6), 7-ème Linguère 26 pts (+2), 8-ème Diambars FC 24 pts (+2), 9-ème US Gorée 23 pts (-3), 10-ème Teungueth FC 21 pts (+2), 11-ème Dakar SC 20 pts (-2), 12-ème Ndiambour 19 pts (-9), 13-ème CNEPS 18 pts (-9), 14-ème Mbour PC 17 pts (-14).