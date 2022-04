Afrique: Stefano Cusin veut profiter du statut d'outsider des Bright Stars pour créer la surprise à la prochaine CAN

Stefano Cusin et le Soudan du Sud nourrissent de grandes ambitions pour la prochaine CAN 2023. Nommé le 29 septembre dernier, Cusin, et son équipe veulent créer la surprise. Au micro de nos confrères de Football365 Afrique, le technicien italien analyse le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023, qui a placé les Bright Stars dans le groupe G, face au Mali, à la Gambie et au Congo.

" Quand on est dans le pot 4, c'est toujours difficile d'avoir un bon tirage. Le Mali reste une grande équipe, la Gambie était la révélation de la dernière CAN. Ce sont deux équipes très fortes. Quant au Congo, cette équipe va avoir envie de se relancer, elle a des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2. Ce sont trois bonnes équipes ", s'est exprimé Stefano Cusin, le sélectionneur du Soudan du Sud.

Le technicien italien veut profiter du statut d'outsider des Bright Stars pour créer la surprise " Cela va être difficile. Mais nous avons la motivation de notre côté, l'envie de réussir un coup, et pourquoi pas se qualifier. Il faut éviter de faire des calculs, jouer à fond tous les matchs et voir à la fin ce qui va se passer " Stefano Cusin de poursuivre " A partir du moment où vous êtes dans le quatrième pot, vous savez que vous allez jouer contre des équipes qui sont meilleures que vous, aussi bien au classement FIFA qu'en termes d'expérience internationale. Mais comptez sur nous pour aborder ces qualifications avec le maximum d'enthousiasme et une grande envie de créer la surprise" . Le Soudan du Sud débutera par un déplacement en Gambie avant la réception du Mali, lors des première et deuxième journées du groupe G, au mois de juin prochain.