Cote d'Ivoire: Aboisso/Jeûne du mois de ramadan - Jean Claude Brou exprime sa solidarité à la communauté du département

Le président de la commission de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) jean Claude Brou a exprimé sa solidarité à l'endroit de la communauté musulmane du département d'Aboisso. Le vendredi 22, il a offert à cette communauté un important lot de vivres et du numéraire en ce mois de Ramadan.

Constitués de plusieurs tonnes de riz et de sucre et d'une enveloppe, le tout d'une valeur d'environ 10 millions FCfa, ces dons ont été distribués, sur place, aux communautés d'Aboisso, Ayamé, Krindjabo, Maféré et Adaou. Pour le porte-parole du président de la Commission de la Cedeao, Emile Kassi, il s'agit pour le fils d'Aboisso de manifester, à travers ce geste, comme il en a l'habitude de le faire, sa solidarité à l'endroit de cette communauté, en cette période Ramadan. Il a fait savoir que par cet acte, l'ancien ministre exprime tout son soutien à ses frères musulmans et souhaite qu'ils prient pour la Côte d'Ivoire, le Chef de l'Etat Alassane Ouattara et aussi pour la paix et la prospérité des Ivoiriens. Pour sa part, l'imam de la grande Mosquée d'Aboisso, Abou Diabagaté s'est félicité du don qui, selon lui, ne surprend pas sa communauté vu que " chaque année, il nous soutien dans en cette période sacrée ". Il a, par la suite, exprimé les remerciements de la communauté musulmane et fait des bénédictions en faveur du donateur.

Légende : Comme il a l'habitude de la faire, chaque année, le président de la Commission de la Cedeao a apporté son appui aux musulmans de sa région.