Cote d'Ivoire: Victoire d'Idriss Diallo à l'élection de la présidence de la Fif - Voici son équipe

Idriss Diallo est élu président de la Fédération ivoirienne de football à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro.

Le Mathématicien, gestionnaire, directeur de société et 1er Vice-Président de l'Afad n'a pas fait route seul. Il s'est entouré et s'est fait appuyé d'une équipe qui regorge de personnalités aguerries que dans la gestion et le football.

Il s'agit notamment de Tohé Adam Malick Francis Ingénieur, Chef d'Entreprise et président d'Honneur du Co Korhogo. Touré Ahmadou, Analyste Financier, Chef d'Entreprise et Membre du Comité Exécutif Fif 2011-2015.

Ouattara Sié Abou Administrateur des services Financiers et directeur général des Impôts, ainsi que Billon Pierre Philippe Emmanuel, Cadre Financier, directeur général du Groupe Sifca-Sifcom et président délégué de l'Asec Mimosas, font également partie de l'équipe

Koné Mamadou Fonctionnaire Militaire, Colonel des Armées, et Président de la Société Omnisport de l'Armée, Yssouf Diabaté, Opérateur économique, député-Maire de Gagnoa et président du Sporting Club de Gagnoa, Diabate Issa, Administrateur des Services Financiers, agent des Impôts et président de Bouaké Fc, figurent sur la liste du nouveau président.

Sans oublier notamment, Diabate Abdoulaye, commercial, administrateur d'entreprise et président de Lanfiara FC, Somah Christine Ezoua Esthéticienne, entrepreneur et présidente de Moossou FC, Lamine Diabate, opérateur économique, Chef d'entreprise et président de Espérance FC de Bouaké.

Que dirait-on donc de Atchet Bilé Jean, expert en prévention des Risques et Panique, Conseiller du Dg du Port d'Abidjan et président d'Adiaké FC, Zozo Laurent Boli, Ancien Footballeur, commerçant et président Délégué de l'Afad, Dirabou Ericson Hermann Juriste, Avocat Associé et Vice-Président de Moossou FC, Kassebedo Elie, ingénieur et directeur Marketing. Ils ont également apporté leur touche pour amener Idriss Diallo à la victoire.

Ce n'est pas N'guessan Anne-Marie Blandine, Journaliste, Chef de service à Rti Sport et Ancien International, Kalou Bonaventure, ancien Joueur, opérateur économique, Maire de Vavoua et Membre de l'Afi, Kouassi Lasiah Olukunlé, Médecin Cardiologue, Agbo Nénégalé Sandrine épse Roland, Expert en Communication et Chef d'Entreprise et Malika Diakite Tanny Cadre Financier et Chef d'Entreprise, que l'on oublierait. Eux qui ont aussi bataillé auprès du nouveau dirigeant de la Fif