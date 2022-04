Cote d'Ivoire: Le Premier Ministre Patrick Achi invite à faire du Lôdjoukrou Festival un élément d'unité et de cohésion sociale

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 23 avril 2022 à Dabou, les populations du Leboutou (région de Dabou) à la valorisation et à la pérennisation de leur culture, en vue d'en faire un socle d'unité et de cohésion sociale.

C'était à la clôture de la 4ème édition du Festival international des arts et cultures du Leboutou dénommé Lôdjoukrou Festival, avec pour thème : " Êb-Eb : gouvernance culturelle et stabilité sociale ".

" Dabou est l'une des villes ivoiriennes où le brassage des populations est une réalité tangible. Que ce Festival soit davantage plus qu'une simple fête culturelle, mais le socle d'unité qui consolidera, année après année, la cohésion sociale entre les peuples frères vivant dans le Leboutou... ", a dit Patrick Achi, en invitant les populations à éviter les incompréhensions et actes de violence qui sont survenus, dans un passé récent, dans cette région.

Le Chef du gouvernement a salué le peuple Odjoukrou qui a compris que la promotion et la pérennisation de sa culture est indissociable du développement. " En effet, la culture, en plus d'être un élément distinctif d'un peuple, est également un facteur de rassemblement, de communion fraternelle et un fervent vecteur de développement et de création de richesses ", a-t-il rappelé.

Pour Patrick Achi, la Côte d'Ivoire a une richesse culturelle extraordinaire dont il faut savoir tirer le plus grand profit. La culture et les industries cultuelles, a-t-il poursuivi, font partie des secteurs stratégiques et prioritaires de la "Vison 2030" du Président de la République Alassane Ouattara.

Durant une semaine (18 - 23 avril) le Lôdjoukrou Festival a été meublé par plusieurs activités. Au nombre de celles-ci : des panels, des animations populaires, des concours linguistiques, des chants religieux... Une grande parade de danses traditionnelles issues des villages de la région a clos le Festival.