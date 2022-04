Algérie: Qatar - Al Sadd - Baghdad Bounedjah s'en prend publiquement à son entraîneur

Baghdad Bounedjah n'est pas du tout content et le fait savoir. Non convoqué par son entraîneur trois fois d'affilé, l'attaquant algérien d'Al Sadd n'a pas aimé et le dit ouvertement.

Bounedjah est d'autant plus vexé que son équipe a été sortie dès le premier tour de la Ligue des Champions d'Asie. Un échec qu'il attribue clairement à son entraîneur, Javi Garcia. "J'étais titulaire pendant les trois premiers matchs, ensuite il a décidé de me faire sortir totalement du groupe. C'était son choix, ce sont ses choix, c'est lui l'unique responsable de cet échec et de cette élimination. On était absent tactiquement. Parfois, on joue à trois derrière, parfois à quatre, les joueurs ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire ", a taclé l'Algérien dont la situation n'est pas rose ces derniers temps. Il faut rappeler que Baghdad Bounedjah avait été écarté par Djamel Belmadi lors de la double confrontation face au Cameroun en barrages de la Coupe du monde 2022.