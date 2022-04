Togo: Développer les systèmes de protection sociale

Le colloque sur l'état de l'Afrique sera l'événement phare de la Banque mondiale consacré au développement du continent lors des Assemblées de printemps et des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Il aura lieu le 27 avril prochain.

Cet évènement s'inscrit dans la continuité de la publication du rapport semestriel Africa's Pulse qui présente les perspectives économiques de la région et aborde un thème crucial de développement. Cette année, les intervenants aborderont la conjoncture macroéconomique et l'impact des récentes fluctuations des prix des matières premières et des denrées alimentaires. Ils débattront ensuite du rôle des systèmes de protection sociale pour atténuer ces chocs économiques, maintenir ou créer des emplois et renforcer la résilience des ménages.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'Afrique n'a pas été épargnée par l'arrêt brutal de l'activité économique et les pertes d'emplois qui en ont découlées. Cela a révélé l'importance des systèmes de protection sociale pour amortir les chocs socioéconomiques en temps de crise et protéger les foyers les plus démunis. Un panel de ministres, de dirigeants et d'experts de la Banque mondiale, d'entrepreneurs, de jeunes et de représentants de la société civile tenteront de réfléchir à l'avenir de la protection sociale en Afrique. Il s'agira d'identifier les difficultés rencontrées actuellement par les pays africains pour déployer des mécanismes efficaces et durables de protection sociale et de proposer des solutions pour y remédier afin de développer le capital humain et créer davantage d'emplois