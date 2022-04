Burkina Faso: Solidarité nationale - Vers l'application effective de la loi portant Pupille de la Nation

Dans le but de fournir aide et assistance aux familles, plus particulièrement aux veuves et enfants des soldats tombés sur le champ de bataille, le Gouvernement burkinabè a adopté en septembre 2015, la loi sur le statut de Pupille de la Nation.

Cependant, jusqu'à ce jour, ladite loi n'a pas connu un début d'application, du fait de l'absence de textes d'application. En plus de ce constat, l'on note que cette loi comporte aussi des insuffisances que les autorités de la Transition veulent rattraper.

En organisant ce 21 avril 2022 un atelier sur le sujet, les autorités donnent un signal fort qui devrait déboucher sur l'effectivité de ladite loi. Au cours de cette rencontre qui regroupe différents acteurs œuvrant dans la recherche du bien-être des veuves et des orphelins, il est question d'examiner l'avant-projet de loi portant statut de Pupille de la Nation et son décret fixant la procédure d'adoption et les modalités de protection et de soutien du Pupille de la Nation.

La situation socio-économique du Burkina Faso a connu depuis 2015, une évolution certaine. Pour tenir compte de cette réalité, le comité interministériel mis en place par la Primature pour réfléchir sur le décret d'application de la loi portant Pupille de la Nation y a intégré plusieurs donnes.

Pour la Secrétaire générale de la Primature, Yvonne Rouamba/Guigma, les participants vont aussi se pencher sur l'avant-projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la Nation, un autre portant statut de héros de la Nation, ainsi que trois exposés de motifs des projets de lois proposés.

Si aujourd'hui la loi portant statut de Pupille de la Nation refait surface, c'est parce qu'il y a eu un plaidoyer mené en amont auprès des nouvelles autorités par les veuves et orphelins de l'Association des femmes unies et solidaires, qui regroupe les veuves d'agents de la police tombés sur le champ de bataille.

Tout en remerciant les autorités pour cette considération, Florentine Nikiéma/Gasbéogo de ladite Association, souhaite que la loi sur les Pupilles de la Nation connaisse bientôt un début d'application, au profit de ces centaines de veuves et d'orphelins.