Gabon: Pr Patrick Daouda Mouguiama et Max-Samuel Oboumadjogo échangent avec les acteurs culturels

Le monde artistique et culture gabonais a rencontré les membres du gouvernement. Il s'agit du Pr Patrick Daouda Mouguiama, accompagné de son Délégué Max-Samuel Oboumadjogo (de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts). C'était le vendredi dernier à l'amphithéâtre de l'Entes, à Libreville.

Les ministres Patrick Daouda Mouguiama et Max-Samuel Oboumadjogo ont répondu favorablement à l'invitation du monde de la culture et des arts gabonais. Le statut de l'artiste et les droits d'auteur étaient au menu des échanges. Un mémorandum a été remis aux membres du gouvernement. "Dans ce mémorandum, il y a tous les problèmes des artistes. Nous sommes prêts à vous accompagner. Le Président Ali Bongo Ondimba, en vous choisissant comme ministre Délégué, ne l'a pas fait au hasard" a précisé Omar Defundzu.

L'amphithéâtre de l'Ernest a servi de cadre pour cette rencontre entre les deux parties qui ont décidé de travailler ensemble pour une réussite probable. " Quand on veut travailler surtout pour des gens pour eux, on a besoin de recueillir leurs avis, de savoir quelles sont leurs attentes, comprendre et définir ensemble les priorités" à fait savoir Max-Samuel Oboumadjogo, ministre Délégué.

Aussi, le ministre Délégué a t-il expliqué que cette rencontre avec les acteurs culturels vient encadrer un certain nombre de choses, faire la distinction des dossiers qui sont urgents et ceux importants. Aussi, conscient du soutien de sa famille artistique et culturel, conscient du poids de la responsabilité qui ploie sur ses épaules, Max-Samuel Oboumadjogo a déclaré "être en mission, plutôt qu'en fonction" et d'ajouter que "la réussite de ce projet ne dépendra que de votre implication " lance t-il aux acteurs culturels.

Il y a des priorités de ministère qui seront juxtaposées à celles contenues dans le mémorandum ; Nous allons travailler avec les artistes à chaque fois, nous allons faire des bilans d'étapes et nous verrons comment avancer vers des objectifs fixés ensemble .

Les acteurs culturels ont foi en "leur frère" devenu ministre. Ils disent unanimement le soutenir pour la réussite de son magistère. Car estiment-ils, leur soutien sans faille va donner plus d'énergie au ministre de se battre pour eux. Pour Amandine, Artiste/Compositeur, le monde artistique croise les doigts afin que le problème des droits d'auteurs soit résolu au profit de tous.