Gabon: LBV - Onze élèves exclus de Sainte Marie

Une dizaine d'élèves du Collège et Lycée Sainte Marie de Libreville ont été exclus définitivement de cet établissement. La vente de drogues et les violences physiques sont les motifs qui justifient cette décision du proviseur.

La consommation, la vente de drogues ainsi que les violences physiques sont autant de choses qui ne sont pas admises dans les lieux d'apprentissage. Ceux qui enfreignent le règlement intérieur subissent de facto des représailles. Une décision radicale a été prise pour punir certains indisciplinés du Collège et Lycée Sainte Marie de Libreville.

11 élèves au total ont été exclus définitivement. A compter du 25 avril prochain. Ils n'auront plus accès à leur établissement. Deux élèves de 2nde sont exclus pour violence physique dans le bureau et en présence du proviseur. Les neuf autres élèves en classe de 6e ,4e ,3e et 2nde sont radiés des effectifs pour vente et consommation de drogues dans l'enceinte de l'établissement.

Cette décision du proviseur Jean-François Metoughe tombe à quelques semaines de la fin de cette année académique. Une épine de plus aux pieds des parents de ces élèves, qui doivent non seulement se préparer pour l'année scolaire à venir, mais de plus devront chercher un autre établissement d'accueil pour leurs enfants.