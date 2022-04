Sénégal: Dr Khadim Mbacké publie "Les Grandes figures de l'islam"

Dakar — L'islamologue Dr Khadim Mbacké vient de publier "Les Grandes figures de l'islam", un ouvrage qui se veut "une contribution à la diffusion de la culture islamique".

Le livre présenté samedi dernier à l'Harmattan est "une suite logique" de la publication "À l'Ecole du Coran", indique l'auteur dans une note dont l'APS a eu connaissance. L'ouvrage comporte une introduction sur la Sunna et les Compagnons du Prophète de l'islam. Le chapitre 1 aborde "les différentes facettes de la personnalité de Mohamed (PSL), les rôles qu'il a joués auprès des multiples segments de la société (... )", explique le document. "La vie des membres les plus connus de sa famille et qui l'ont secondé dans la conduite de sa mission", est développée dans le chapitre 2. Le chapitre 3 aborde les Califes, ces hommes qui "ont pris la direction de la Umma et consolidé ses acquis (... )". L'auteur revient, dans un chapitre 4, "sur les Six plus éminents Compagnons, élite de l'élite, ces hommes ont brillé pour les services qu'ils ont rendus à l'islam (... )".

Le chapitre 5 a trait au reste des Compagnons du Prophète, "les plus connus qui, à leur tour, ont apporté de remarquables contributions à la marche de la Umma". L'auteur explique que si l'ouvrage ne comporte "ni conclusion, ni bibliographie, c'est parce que ce n'est que la première partie d'une étude qui en comportera cinq inchaa Allah... ". "Cela dit, le livre n'est pas un ouvrage philosophique ou apologétique. Il est conçu pour enrichir la culture religieuse des musulmans", selon Dr Khadim Mbacké, ancien chercheur à l'IFAN. Il invite les futurs lecteurs à "ne pas hésiter" à lui "faire parvenir des remarques afin de permettre d'améliorer les futures éditions".