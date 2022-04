Cameroun: Bangangté - Niat remercie Dieu

Au cours d'un culte d'action de grâce à la paroisse protestante de Famngo, le 24 avril, le président du Sénat a remis son don de reconnaissance au Seigneur à travers l'église.

Temple de l'église protestante de Mfetum. Le culte commence à 11h. Ce qui n'est pas coutume. La paroisse de près de 1000 places, a fait plein d'œuf. Ce qui montre une célébration particulière.

L'on note surtout un gratin de hautes personnalités politiques, porté par le secrétaire général du comité central pour le Rdpc, Jean Nkuete; administrative, avec en tête de file le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine; de plusieurs membres du gouvernement; des sénateurs et des députés; des rois venus de plusieurs régions du Cameroun.

Blanc comme neige, Marcel Niat Njifenji s'est humilié devant Dieu. Il a ensuite pris la parole devant les fidèles de cette paroisse et des personnalités invitées à cette cérémonie. L'opinion publique sait que le président du Sénat a été malade et qu'il a été absent au pays pendant un certain temps et qu'il n'a pas rempli ses missions de manière pleine. Ayant recouvré la santé, il est donc venu dire merci à Dieu. L'on a vu danser et chanter les cantiques sous de tonnerres d'applaudissements.

Son épouse, Marcie Niat et sa famille sont venus avec un don composé des produits alimentaires de grande consommation, de l'eau et de l'argent pour le développement de la paroisse. Avant la tenue de la cérémonie, il a pris le soin de renouveler la peinture à la paroisse et au presbytère.