Madagascar: Tourisme - La destination Atsimo Andrefana oubliée

Les professionnels du Tourisme dans la région Atsimo Andrefana font appel au président de la République. Ils se disent être à bout du contexte dans lequel ils vivent depuis deux ans.

Le tourisme dans l'Atsimo Andrefana agonise. C'est en ces termes que les professionnels du Tourisme de cette région titrent leur lettre ouverte envoyée au président de la République. " Nous sommes à bout et nous n'allons plus parvenir à achever l'année 2022... " écrivent-ils. Et d'expliquer les étapes qu'ils ont suivies pour se préparer à la reprise du Tourisme avec les diverses formations protocolaires d'hygiène et à la lutte quotidienne pour ne pas mettre clé sous la porte. " ... Injustement, nous sommes la seule destination touristique qui n'a pas le moindre vol direct proposé à ce jour " relate la lettre. " ... .Atsimo Andrefana ne peut pas être oubliée en tant que deuxième destination touristique en nombre de fréquentation " peut-on lire. La ligne La Réunion-Toliara a été une ligne régulière très demandée et les opérateurs touristiques ne minimisent pas les demandes qui affluent.

Des familles tuléaroises habitant l'île de la Réunion ont l'habitude de revenir en terre natale. Le nombre de touristes attirés par la desti important. Mais la ligne reste non accessible.

Année prochaine

Les opérateurs demandent ainsi en urgence de rouvrir la ligne La Réunion-Toliara. " ... . Priorité impérative et urgente de rétablir les vols régionaux Réunion -Toliara pour rétablir au minimum 25% du chiffre d'affaires annuel des opérateurs... ." ajoute la missive.

Par ailleurs, Toliara est la destination la plus chère sur le réseau de transport aérien. Les opérateurs touristiques demandent la révision des prix des billets au départ de la capitale qui sont excessifs. En cette période de Pâques, l'une des destinations les plus convoitées de la région, la baie de Salary, située à 100km au Nord de Toliara a enregistré quelques touristes. " Depuis une semaine, nous tournons autour de dix à douze clients par jour. Beaucoup se sont déplacés en voiture, des résidents de Tana car l'avion est soit complet, soit dépassant leur budget s'ils sont en famille. En plus, il n'y a que deux vols par semaine sur Toliara " témoigne Michèle Cotsoyannis, propriétaire gérante de l'hôtel Cotsoyannis à Salary Bay. Elle ne croit pas trop à un retour d'affluence touristique cette année. " Les Européens voyageront moins loin et si les tarifs aériens vers Madagascar ne baissent pas et les routes impraticables, les touristes ne viendront pas " ajoute-t-elle. La route nationale 7 effectivement, se trouve dans un état lamentable.

" La ligne Afrique du Sud Toliara représente aussi 10% du chiffre d'affaires sectoriel et la réouverture du ciel d'Atsimo Andrefana à la compétitivité des compagnies aériennes régionales pour permettre une reprise économique accélérée " finit la lettre. Les opérateurs mobilisent tous les services concernés pour la remise en service du bac de Saint-Augustin à Soalary. Des potentialités touristiques se trouvent sur cet axe Sud de la région Atsimo Andrefana.