Madagascar: Hydrocarbures - Coûts de pompe pour les pétroliers

1000% d'augmentation des droits de renouvellement des licences d'exploitation d'hydrocarbures. Rien que pour la distribution de carburant, ils passent de 180.000 à 2,145 millions de dollars.

DES mesures qui vont décimer davantage la trésorerie des compagnies pétrolières de distribution de carburants et des sociétés opérant sur la chaîne des valeurs du secteur pétrolier aval. Tous les droits d'octroi, de renouvellement et de transfert de licence en matière d'hydrocarbures sont en hausse. Le nouveau décret fixant ces droits qui vient d'être publié, prévoit des augmentations dix fois plus que les exigences financières des dispositions légales antérieures.

Andry Ramaroson, ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, au cours d'une rencontre avec la presse, motive ces prescriptions par une logique. Comme quoi " dans la vie, il est toujours possible de faire mieux " . Mais il explique surtout la décision du gouvernement de procéder à ces importantes majorations, en estimant que les pétroliers, toutes professions confondues, réalisent de très bonnes affaires. " S'ils décident de demander le renouvellement de leur licence, c'est qu'ils gagnent d'impor-tants bénéfices dans leurs activités respectives ", poursuit-il. Une boutade couverte de cynisme.

Nouveau décret

Une autre nouveauté. Si dans le passé , le droit de renouveler une licence était deux fois moins couteux que le droit d'octroi, le nouveau décret renonce à ce principe. Dans la plupart des cas, le droit de renouvellement est même plus élevé que le droit d'octroi. C'est par exemple le cas de la licence de distribution de carburants et de combus-tibles où renouveler la licence devient plus cher que demander une nouvelle licence.

Le nouveau décret publié vendredi sur le site de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), s'énonce comme suit . "Le droit de renouvellement de licence pour la distribution de carburants et de combustibles passe de 180.000 à 2,145 millions de dollars, soit une hausse de 1.091%. Le droit d'octroi de licence de distribution augmente également mais à un niveau moins important, passant de 360.000 à 1,440 millions de dollars, soit une hausse de 400% "

" Le droit de renouvellement de la licence d'importation d'hydrocarbures est également plus élevé que le droit d'octroi du même type de licence. Ainsi, celui qui est déjà importateur doit payer 450.000 contre 400.000 dollars pour celui qui veut entrer dans le domaine. Pour le renouvellement, le prix de la licence d'importation est de plus de 10 fois supérieur à l'ancien prix qui était de 40.000 dollars. Le droit d'octroi de ce type de licence, dans l'ancien décret, était de 80.000 dollars".

" Pour le stockage de gaz, le droit de renouvellement est presque trois fois plus cher que le droit d'octroi de la licence. Pour renouveler sa licence de stockage, l'opérateur doit payer 660.000 dollars alors que le nouvel opérateur qui souhaiterait investir dans le secteur doit payer 250.000 dollars. Dans le précédent décret, le droit d'octroi de licence de stockage de gaz était de 100.000 dollars, le droit de renouvellement de 50.000 dollars". Le nouveau décret d'application de la loi régissant le secteur pétrolier aval comprend 12 types de licence dont les droits d'approbation initiale et d'octroi ainsi que de renouvellement et transfert ont tous augmenté.

Outre les licences de distribution, de stockage et d'impor-tation, il existe également les licences de transport routier de carburant et de transport de gaz. Le droit de renouvellement de la licence de transport routier de carburants s'acquitte désormais de 40.000 à 360.000 dollars, tandis que le droit d'octroi de la licence passe de 80.000 à 320.000 dollars.

Pour le transporteur de gaz, le renouvellement de la licence coûtera 750.000 contre 70.000 dollars. Une nouvelle licence, elle, vaudra 560.000 contre 140.000 dollars dans l'ancienne nomenclature. Chemin faisant, l'Etat espère empocher jusqu'à 19 millions de dollars. Tout en interdisant une hausse des prix du carburant, en refusant de payer les dettes de la Jirama, et en imposant d'autres contraintes.