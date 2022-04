Madagascar: Rugby / Africa women's seven - Douze Makies en mission en Tunisie

La préparation des matches comptant pour le tournoi " Africa Women's Seven " de Tunisie pour le championnat d'Afrique qui est la qualification au mondial des Makis dames de rugby à VII touche à sa fin. douze joueuses sont retenues et leur mission est de chercher pour la première fois une place qualificative au mondial au tournoi de l'Africa women's sevens du 29 et 30 avril prochain. Sous la direction de l'entraineur Mamy Andria-maro, les Makies ont montré des belles évolutions au niveau physique, technique et moral.

Leur détermination et leur solidarité montrent à quelques jours du début du tournoi un beau présage porteur d'espoir pour toute une nation. Quelques joueuses rencontrées samedi dernier au stade des Makis d'Ando-hatapenaka ont montré leur enthousiasme et leur détermination pour chercher le titre de champion d'Afrique et la place pour le championnat du monde. Pour Sarindra Nomenjanahary alias Grande, capitaine des Makies, elle a montré son impatience.

Niveau élevé

" Nous sommes fin prêtes pour le combat, le Ghana est notre premier adversaire et nous sommes confiantes pour la première victoire, par rapport à notre niveau, le Ghana n'est pas un gros calibre mais il faut rester humble et méfiante ".

Quant à Claudia Mamini-aina Rasoarimalala, elle est la plus expérimentée de toutes, elle a expliqué que " nous avons une mission à faire, celle de se qualifier pour le mondial, nous sommes prêtes et toutes les joueuses sont confiantes et se donneront au maximum. Nous voulons écrire une histoire pour le rugby malgache. La Tunisie et le Kenya sont forts mais nous ne nous laisserons pas se faire piétiner ", conclu-t-elle. Selon le Dtn de Malagasy rugby Antsonian-dro Andria-norosoa, il a expliqué que " nos joueuses sont prêtes. Par rapport à la précédente édition, le niveau physique et technique de nos joueuses est très relevé et nous attendons d'elles des belles performances. La bataille sera rude en terre tunisienne mais les Makies sont prêtes à aller jusqu'au bout pour décrocher la qualification au mondial ", conclut-il.

L'ancien coach de Makis à XV et Makies à VII Marie Eric Randrianarisoa (Eric Sefo) est confiant quant à la performance que l'équipe nationale de Madagascar de rugby à VII féminin pourra réaliser en terre tunisienne. Il a expliqué que " les joueuses actuelles ont montré un niveau physique et technique très élevé. Elles pourront réaliser des belles performances. Toutes les joueuses retenues sont très expérimentées et elles n'ont de soucis à se faire. Il faut seulement se méfier des kenyanes et les tunisiennes qui jouent sur leur terre.