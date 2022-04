Madagascar: Propriété industrielle - Les demandes d'enregistrement de nouveau en hausse

Le secteur de la propriété industrielle n'a pas été épargné par les effets néfastes de la crise sanitaire. Mais la capacité de résilience dont a fait preuve l'Office Malgache de la propriété Intellectuelle (OMAPI), à travers son plan de contingence, a permis au secteur de maintenir un niveau d'activités acceptable. Mieux, la reprise constatée en 2021 a démontré que la propriété industrielle est bien gérée à Madagascar.

L'OMAPI retrouve son rythme d'avant la pandémie.

En effet, une nette régression du nombre de demandes d'enregistrement déposées auprès de l'OMAPI, constatée en 2020 atteste de l'impact économique produite par la pandémie sur la créativité et l'innovation. Mais la reprise s'est faite très rapidement

Reprise

D'après le rapport d'activités de l'OMAPI, les demandes d'enregistrement de marques, de dessins et modèles industriels, de brevet d'inventions et de noms commerciaux confondus ont accusé, en 2020 une baisse de 17% par rapport à l'année précédente. Mais dès 2021, la reprise s'est dessinée car l'OMAPI a, par exemple, délivré 48 brevets d'invention, soit une augmentation de 200% par rapport à 2020. S'il a été escompté que la reprise après la pandémie se ferait lentement, cette année, on pourra dire que les demandes de protection de dessin ou modèle industriel s'est bien portée. En effet, on a enregistré une augmentation de 49% des demandes par rapport à l'année précédente. Comme les demandes d'enregistrement, les demandes de renouvellement des enregistrements de dessins ou modèles ont connu une hausse de 58% en 2021. En tout cas, cette tendance à la hausse est maintenue pour cette année 2022.

Efforts

Une croissance que l'OMAPI entend maintenir grâce aux efforts déployés pour encourager la créativité et l'innovation à Madagascar. Ceux-ci se traduisent, notamment, par l'utilisation de tous les supports médiatiques imaginables pour diffuser des informations sur la valorisation des produits et des résultats de recherches, la diffusion de clichés de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, une enquête de satisfaction continue auprès des usagers des services de l'OMAPI pour pouvoir les améliorer, et une campagne de sensibilisation dans tout Madagascar. La célébration de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle prévue tous les 26 avril de chaque année sera une autre occasion de sensibilisation. Pour cette année 2022, " La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur " est le thème choisi par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Cette journée sera notamment marquée par une journée portes ouvertes qui se tiendra dans les locaux de l'OMAPI. Outre les témoignages des jeunes sur la propriété industrielle, la journée sera notamment marquée par des stands d'exposition. Nous en reparlerons.