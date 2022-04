Madagascar: Football / Pro League Playoffs - Disciples FC qualifié

Plus de la moitié des joueurs de Disciples sont déjà passés par l'équipe nationale avec Niasexe, Rija, Mando, le gardien Ando et les défenseurs Ando, Toby et Tantely.

Un but très tôt de ce vieux renard de surface de Niasexe qui a ajusté un boulet de canon sur un mauvais renvoi de Tsalo, le capitaine de Fanalamanga. Goal Kely n'a rien vu venir sur cette balle idéalement placée sous la barre transversale. Et quand on prend un but dès la 7e mn, on prend forcément un coup au moral. Assommé, Fanalamanga ne refaisait surface qu'au cours du dernier quart d'heure, mais c'était trop tard pour une formation de Disciples qui a minutieusement préparé ce qui pourrait être un hold-up lorsqu'on sait que même Fosa Juniors avait eu tout le mal du monde devant cette équipe qualifiée à la seconde place du Groupe A. Mais Disciples FC a choisi dès le départ de préférer l'AS Fanalamanga à d'autres en se faisant battre par le CFFA lors de l'ultime journée des matches de poules.

Mamisoa Razafindrakoto avait délibérément aligné une équipe de second couteau avec Xavier aux commandes. Lexa, comme tout le monde l'appelle, se trouvait samedi dans les tribunes. Car sur la pelouse, le président Rija Andriamiariniriantsoa a passé le mot de ne prendre que les membres du commando pour cette mission si spéciale. Et cela a marché car la ligne arrière ne céda pas d'un pouce avec Ando Rakotondrazaka qui a montré qu'il a encore sa place chez les Barea, en se révélant intraitable sur les balles aériennes.

Tantely et Toby ont aussi largement rempli leur contrat défensif, mais la grande satisfaction est venue du flanc gauche avec Lahatra qui s'est montré inflexible. Le milieu de Disciples est assez fourni pour faire barrage aux assauts de Fanalamanga avec le capitaine Rija Rasoanaivo, Anjara Kanté, et Mando dans l'axe mais surtout Dahery et Tendry sur les flancs. Niasexe était seul en pointe avant de céder sa place à Hasina. Il reste le gardien Ando qui a excellé sur ses sorties au poing. Bref, on a là une équipe capable d'aller jusqu'au bout, mais Mamisoa Razafindrakoto se garde d'émettre des pronostics car pour lui comme pour le président du club, Rija Andriamiariniriantsoa, cette Pro League est une bataille de tous les instants.