Madagascar: Education - 30 enseignants initiés aux méthodes " American English "

Les méthodes d'enseignement de l'anglais doivent être interactives, communicatives et amusantes.

C'est dans cette optique que l'association à but non lucratif " Lanja omena vokatra haharitra " (LOVA) a mis en œuvre le projet AE TOT (American English training of trainers) financé par l'ambassade des États-Unis. C'est à travers un atelier qui s'est tenu du 21 au 23 avril que les 30 enseignants d'anglais bénéficiaires de cette formation ont appris à utiliser le matériel d'enseignement et d'apprentissage d'American English qui a été développé par le gouvernement américain et qui est disponible sur americanenglish.state.gov. Ce site propose un large éventail de ressources pédagogiques gratuites, notamment des plans de cours, des livres audios, du contenu vidéo, des cours en ligne ainsi que des jeux et des activités imprimables.

Les enseignants d'anglais ayant participé à l'atelier AE TOT.

Partage. Après cette formation de trois jours, les participants à l'atelier AE TOT animeront des ateliers dans leurs circonscriptions scolaires et régions respectives. L'objectif étant de montrer aux autres professeurs d'anglais comment utiliser les ressources American English dans leurs classes. Au total, 210 professeurs d'anglais à travers Madagascar bénéficieront de cet atelier AE TOT. À noter que cet atelier en est à sa deuxième édition et deux futurs éditions seront organisées dans les principales zones urbaines du pays.