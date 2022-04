Afrique: Femua - Papa Wemba à l'honneur de la 14e édition

La 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) se tiendra du 10 au 15 mai prochain, simultanément dans les villes d'Abidjan et de San Pedra, en Côte d'Ivoire. A l'affiche, l'artiste Papa Wemba, décédé en avril 2016 sur la scène de cette grande messe de la musique africaine.

Cette année, la République démocratique du Congo sera le pays invité d'honneur au Femua, pour rendre hommage à l'artiste musicien Papa Wemba, l'un des ambassadeurs de la rumba. Pour les organisateurs, " Papa Wemba est, sera et restera l'une des figures les plus importantes de la musique congolaise et africaine de manière générale ".

Le Femua 2022 connaîtra la participation d'une douzaine d'artistes en l'occurrence le rappeur français Youssoupha et la chanteuse camerounaise Coco Argentée, le Tanzanien Diamond Platnumz, la Gabonaise Shan'L ainsi que le groupe ivoirien Magic system. Selon Salif Traoré, alias A'salfo, l'organisateur et initiateur du Femua, le festival est devenu, tour à tour, un événement incontournable pendant lequel les grands noms de la musique africaine sont invités, mais aussi un moment de partage et d'action sociale.

Créé en 2008 par A'salfo, le chanteur principal du groupe Magic system, l'objectif principal du Femua est de venir en aide à la population défavorisée et d'utiliser seulement la musique comme canal de diffusion. " Nous allons pouvoir inaugurer deux écoles à la rentrée prochaine. Et une troisième école sera inaugurée dans le même courant, ce qui portera le nombre d'écoles Magic System à neuf. Les premiers élèves de la première école Magic system sont en licence à l'université. Donc, il y a eu plus de 8 000 enfants qui ont été scolarisés dans nos écoles ", a déclaré Salif Traoré.