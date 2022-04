Madagascar: Dadah Andriamasilalao - " J'appelle à cesser les évènements parallèles "

interview

La 47e édition de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) s'est déroulée les 16, 17 et 18 avril à Vichy. Rendez-vous incontournable de la diaspora en 47 ans, la RNS est devenue une institution. Face à la division, et à la reprise après 3 ans de crise sanitaire, l'édition 2022 a pu se tenir et dans les meilleures conditions. Le président du comité exécutif national de la RNS, Dadah Andriamasilalao nous a accordé une interview sur cet évènement.

Deux ans après la dernière la RNS, quel bilan pouvez-vous dresser de cette 47e édition ?

" La 9e édition à Vichy pour la 47e année de la RNS fut une réussite à plusieurs titres. C'est le socle qui fonde la RNS qui a permis de réaliser le grand rendez-vous annuel de la diaspora. Les originaires de Madagascar et leurs amis se sont retrouvés. Je suis heureux de constater que les valeurs de partage, de fraternité et de transmission ont dominé durant ces trois jours qui ont rayonné au Parc Omnisports Vichy-Auvergne-Rhône-Alpes et sur le reste du territoire, au bonheur des Vichyssois et des Bourbonnais, mais aussi de tous ceux qui font de la rencontre un évènement incontournable dans l'agenda des originaires de Madagascar et de leurs amis. Je note la présence de plus en plus de jeunes. Il est à souligner qu'aucun incident majeur ne s'est produit. Nous tous, aimons la RNS, soyons fier de ce que nous avons, tous ensemble nous l'avons réalisée ".

Comment s'est déroulée l'organisation générale ?

" En tant qu'organisateur, il est à souligner ici une de nos valeurs : l'optimisme, activer les énergies positives. Quand la décision a été prise pour la tenue de la RNS, nous étions encore dans l'incertitude totale par rapport au contexte sanitaire. C'est un challenge sans précédent, cette RNS a été préparée en à peine deux mois. Je réitère mes remerciements à toutes les parties prenantes qui ont joué le jeu entre autres la ville de Vichy, Vichy communauté, et tous ses services, les équipes, les associations culturelles qui ont répondu présent après deux années de crise sanitaire, les partenaires qui nous ont accompagné, oh combien leurs soutiens sont importants et surtout je témoigne ma gratitude à l'endroit des bénévoles qui ont tout donné pour avoir relevé le défi. Cela démontre leur savoir-faire, leur générosité ".

D'après vous, qu'est-ce qui a marqué cette RNS 2022 à Vichy ?

" L'innovation, une de nos valeurs, est un marqueur de la RNS. L'édition 2022 ne le démentira pas avec la retransmission en direct sur le réseau social Facebook des animations et des compétitions. Cela a permis au monde entier de participer d'une autre façon à cet événement cher à la diaspora. Par ailleurs, la RNS est réellement un lieu de promotion des talents que ce soit sur le plan sportif, culturel ou du savoir-faire " Vita Gasy ". La cérémonie d'ouverture était un moment très fort de l'événement avec l'interprétation de l'hymne national par de grands artistes, joué avec le valiha, un instrument emblématique malgache ".

En tant que président du CEN de la RNS, est-ce-que vous pouvez dire que la RNS a complété sa mission et atteint son objectif ?

" Unir tous les Malgaches, sportifs et non sportifs, sans distinction d'aucune sorte, (politique, confessionnelle) et j'ajoute aussi les amis de Madagascar : notre mission est de fédérer la diaspora de la manière la plus large possible. J'appelle de mes vœux à ce qu'on puisse faire encore plus large. Malgré la crise, les participants et le public ont répondu présent. Ils ont eu envie de se retrouver après ces plusieurs années de disette. Je salue la présence de nos grands sportifs qui ont porté haut les couleurs de Madagascar, la qualité des artistes traversant toutes les générations, la présence nombreuse des associations culturelles, et les partenaires qui nous font confiance. Tout n'a pas été parfait, mais croyez-moi, les bénévoles ont tout donné, et nous tâcherons avec les associations de corriger et d'améliorer ".

Comment la RNS a-t-elle pu perdurer depuis si longtemps ?

" D'abord, nous sommes une organisation avec une structure claire et qui a une vision. La pluralité en son sein est synonyme de la démocratie vivante. C'est là où les valeurs jouent un rôle prépondérant. Notre indépendance est financière car c'est un modèle basé sur l'autofinancement et apolitique tout en respectant les institutions. Je suis très reconnaissant envers les participants, le public, et les partenaires qui ont compris qu'il faut faire perdurer cette RNS, car les jeunes doivent et devront vivre aussi cela aussi longtemps que possible ".

Un petit message pour les inconditionnels de la RNS et de la diaspora ?

" Prenons date pour l'édition 2023 à Pâques, qu'elle soit la plus large possible. J'appelle à des événements parallèles. Toutes celles et ceux qui sont animés par une aventure collective du CEN seront les bienvenus. C'est une fierté de la diaspora d'avoir une grande manifestation unique de ce genre. Restons solidaire, une de nos valeurs ". Propos recueillis par T.H