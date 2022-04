Madagascar: OPL - Fosa et Elgeco passent à la trappe

Les quarts de finale de la Pro League ont donné une immense surprise avec l'élimination de deux leaders de groupes en l'occurrence Fosa Juniors et Elgeco Plus. À Mahajanga, le public du stade Rabemanjara n'en revenait pas lorsque Fosa a échoué à la séance de tirs au but par 6 à 7. Tsiry, Naina et Sambatra ont été incapables de prendre en défaut l'excellent Eddit Bastia.

Dans l'autre match de dimanche, l'Ajesaia a malmené Elgeco Plus qui ouvrait pourtant le score dans son jardin par Safidy. Mais le réveil fut quasi immédiat pour l'Ajesaia au retour des vestiaires en marquant presque coup sur coup. Une très belle victoire qui permet à Antanikatsaka d'affronter Disciples FC en demi-finale.

Quant aux héros de Farafangana, ils vont retrouver le CFFA, le tombeur du COSFA sur un but de Bonnard durant les arrêts du jeu Mais autant le dire tout de suite, Andoharanofotsy n'aura plus la partie facile devant un Dato métamorphosé après cette victoire devant Fosa Juniors. On plaint d'ailleurs Dimitri Caloin quand il disait que sa seule motivation à venir au Fosa était de pouvoir disputer la ligue des champions africaine car il avait tout faux.