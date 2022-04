Afrique: Rugby à VII - Coupe d'Afrique - Les Makis à la cinquième place

Temps de lecture : 2 min.

Pas de qualification à la Coupe du monde pour les Makis VII hommes. Ils ont été éliminés durant la phase de poule à la suite d'un mauvais "goal average".

Les Makis à VII ont été éliminés d'une façon inattendue.

Les VII Makis de Madagascar terminent à la cinquième place lors de la Coupe d' Afrique du rugby à VII ou Africa Men's Sevens, qui s'est déroulée ce week-end à Kampala Ouganda. L'équipe malgache a écrasé les Aigles de Carthage de la Tunisie sur le score de 19 à 7 lors de ce match de classement. En effet, tout avait bien commencé lors de la première journée de la compétition. Les Makis ont balayé les Botswanais sur le score sans appel de 52 à 00 et étaient ensuite qualifiés parmi les huit équipes en quête de la qualification à la Coupe du monde 2022. Les protégés de Zoto Berthin Rafalimanana étaient logés dans la poule A avec la Namibie, le Zimbabwe et le Kenya. Il s'agissait d'une poule pas très abordable pour Lahatra et ses collègues, pourtant ils sont arrivés à livrer une belle prestation. Ils ont continué sur leur lancée en écrasant les Namibiens sur un score sec de 41 à 00. Le bonheur n'a pas duré longtemps car la formation malgache a subi une lourde défaite de 00 à 40 face au Zimbabwe lors du deuxième match. Les Makis ont pu remonter un peu la pente en s'imposant face aux Kenyans par 17 à 07, à l'issue d'un troisième match très acharné. Le ciel est tombé sur la tête de la bande à Tolojanahary au décompte des points qui avait réservé une mauvaise surprise. Trois équipes à savoir Madagascar, Namibie et Zimbabwe ont récolté chacune deux victoires et une défaite. Mais au nombre de points marqués et encaissés, les Makis se trouvent à la troisième place de la poule (+6), les Kenyans à la deuxième (+30) et les Zimbabwéens en tête (+45). L'équipe malgache s'est alors contentée de cette cinquième place. Par ailleurs, le Zimbabwe et l'Ouganda sont qualifiés pour la coupe du monde. Ils ont défait respectivement la Zambie (26-17) et le Kenya (22 à 12) en demi-finales.