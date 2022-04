Congo-Kinshasa: Lutte contre le Covid-19 - La RDC dépasse le cap d'un million de personnes vaccinées

Le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention Dr Jean-Jacques Mbungani a présidé, ce jeudi 21 avril 2022, en son cabinet de travail, une réunion hebdomadaire du comité de pilotage de la vaccination contre le Covid-19 en République Démocratique du Congo.

Cette séance a réuni plusieurs partenaires financiers qui s'engagent à lutter contre cette pandémie. Il a été également question d'évaluer la couverture vaccinale dont les indicateurs renseignent un progrès en termes de taux de vaccinés. Au sortir de cette rencontre, le Dr Alain Ngashi, Coordonnateur national de la vaccination contre le Covid-19 a donné quelques détails précis et s'est réjoui sur l'évolution de cette campagne de vaccination en RDC.

"(... ) On a fait de progrès encourageant, en date de 19 avril. Nous avons dépassé la barre de 1 million de personnes vaccinées en RDC. On est déjà à 1. 200.000 personnes qui ont reçu la première dose. Environ 750.000 personnes sont complètement vaccinées. Donc de ce côté-là c'est vraiment intéressant", a indiqué le Coordonnateur national de la vaccination contre le Covid-19".

Pour lui, d'autres provinces notent une bonne tendance telle que le Kasaï-Oriental qui est à 6,9 % de la cible vaccinée alors qu'il n'a connu qu'un seul tour de campagne de vaccination contre le Covid-19. " Il y a le Kasaï qui est en train de terminer sa campagne et a atteint 3,5% de la cible vaccinée à un seul passage dont c'est vraiment encourageant ", a-t-il renchéri.

Par contre, Dr Alain Ngashi a signifié la lenteur au niveau de ville-province de Kinshasa où les statistiques sont loin de l'objectif attendu par rapport à la démographie de la capitale. "La campagne est en cours. Notre cible était de vacciner 1,4 millions de personnes mais jusque-là les données sont encore temporaires parce qu'on est autour de 61 mille personnes vaccinées. C'est vraiment très loin de la cible mais, la province est en train encore de nettoyer les données et de faire remonter et on attend à la fin ce que ça va donner", a-t-il souligné.

Toutefois, connait les difficultés rencontrées au cours de cette campagne de vaccination qui semble être un frein.

" (... ) On n'a pas vu l'afflux attendu de gens dans les centres de santé. Ce qui signifie que nous devons complètement changer la stratégie de communication. La communication dans le cadre de Covid-19 est complètement différente de la communication qu'on a faite pour les autres vaccins. Ici, il s'agit de procéder à une communication de proximité qui devrait cibler plus le changement d'attitude et d'acceptation. Ce n'est pas seulement l'information et surtout cette communication doit passer par les gens qui ont la confiance de la population", a-t-il précisé.