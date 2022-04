Congo-Kinshasa: Plus Haute Instance des Juridictions de l'Ordre Administratif - Conseil d'Etat - Vunduawe te Pemako promet de poursuivre la campagne de vulgarisation de ses missions à tous les niveaux !

L'histoire retiendra qu'au cours de son mandat exercé à la tête du Conseil d'Etat, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako, Premier Président de la Plus Haute Instance des Juridictions de l'Ordre Administratif, y aura engagé des efforts salutaires pour son efficacité, sa valorisation et sa vulgarisation à travers le pays et le monde entier.

Résumant ce qu'a été le déroulement de la 1ère phase de la campagne " Le Conseil d'Etat se vulgarise ", tenue du 18 au 22 avril 2022 dans l'enceinte du Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS) à Kinshasa, Félix Vunduawe s'est félicité de ce que ces assises ont permis au public, désormais, de bien cerner l'organisation et les compétences des juridictions de l'ordre administratif en RD. Congo.

Sans pour autant minimiser les résultats de ce premier pas entrepris, il a, néanmoins, reconnu la nécessité d'intensifier les actions de vulgarisation pour atteindre le plus des justiciables du Conseil d'Etat.

Ainsi donc, a-t-il déclaré, " les portes de la plus Haute juridiction de l'ordre administratif resteront ouvertes, et nos services accessibles, pour continuer à faciliter le rapprochement entre le Conseil d'Etat et ses justiciables. A vrai dire, la vulgarisation se poursuivra désormais, et à tout instant, sur le site internet du Conseil d'Etat et sur ses plateformes numériques".

Etat des droits

Marqué par les prestations de différents animateurs de ces cinq (5) journées, à qui il a, d'ailleurs, exprimé sa reconnaissance, Félix Vunduawe a rappelé, dans son discours de clôture repris in extenso, ci-dessous, que cette campagne s'inscrit dans la droite ligne de la matérialisation de la vision de l'Etat de droit que prône le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, depuis son avènement au pouvoir, demeure déterminé à instaurer, au cœur de l'Afrique, un véritable Etat des droits.