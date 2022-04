Congo-Kinshasa: Un des artistes emblématiques du Katanga - Joe Kyzi signe un featuring percutant avec Héritier Watanabe dans son album "Elu 007"

Jeune, beau et swag, Joe KYZI est un chanteur et auteur-compositeur qui fait la fierté de la musique congolaise à travers ses œuvres enchanteresses sur le marché des disques national et international.

Plus de 15 ans de carrière musicale, Joe Kyzi alias "Fondamental" est parmi les jeunes leaders qui se sont imposés dans la région du Grand Katanga grâce à leur talent et leur engagement artistique.

Lubumbashi est son fief natal où sa musique contrôle pratiquement les milieux musicaux de la Ville. Donner le meilleur de lui-même pour satisfaire les mélomanes de la bonne musique a été toujours une responsabilité de Joe Kyzi.

Les dernières nouvelles en notre possession renseignent que la star du Grand Katanga vient de mettre à la disposition du public un nouvel album intitulé "ELU 007". Il s'agit du 4ème album depuis sa carrière professionnelle de musicien.

"Elu 007" est une compilation musicale inédite dont la particularité réside dans les différentes collaborations réalisées avec d'autres artistes de renom.

L'album est composé de 7 titres dont la chanson " Nzala ya bolingo" qui est chantée en featuring avec la coqueluche du moment, Héritier Watanabe, une des meilleures voies de la génération actuelle de la Rumba. C'est une très belle mélopée concoctée avec un mélange des sauces musicales de la musique intelligente et la rumba urbaine.

Récemment, la star et son manager ont séjourné dans la capitale congolaise dans le cadre de la promotion de l'opus "Elu 007" qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital. Un récital de belles mélodies que l'auteur convie les friands de la bonne musique de consommer sans modération.

Très ouvert d'esprit, Joe Kyzi a profité également de son passage à Kinshasa pour partager avec les opérateurs culturels ainsi que les professionnels des arts un grand projet du Festival dont la première édition constitue un jumelage entre les artistes évoluant dans la capitale et ceux de la Ville cuprifère.

Dynamique et créatif, Joe Kyzi est l'un des rares jeunes musiciens qui fait la fierté de la jeunesse katangaise à travers sa musique percutante.

Il est parmi les rares jeunes de sa génération qui ont réussi à réaliser un featuring percutant avec le grand mayas Papa WEMBA, dans son premier album.

L'auteur de la chanson " Carrosserie " est aussi très apprécié grâce à son engagement dans l'art et sa discipline dans la profession de musicien.

Du point de vue artistique, le Fondamental Joe Kyzi est un artiste polyvalent qui s'adapte à tous styles de musique. Ses sonorités brassent le r'n'b, la salsa, l'afrobeat et la rumba. En tant qu'éducateur des masses, il chante non seulement l'amour sensuel mais aussi certaines réalités dans la société. L'enfant terrible du Katanga prône surtout la persévérance, la patience, le courage et la paix.

Très organisé, Joe Kyzi est dirigé par une bonne équipe managériale dont Macry EKENGA, qui s'occupe de manière impeccable des relations publiques, des productions et du marketing de l'artiste.

Rappelons que le chanteur a perdu, au mois de décembre dernier, à Lubumbashi, son père biologique du nom de François NSENGA BATABATA.

En signe reconnaissance, il remercie ses fanatiques, les personnalités culturelles et socio-politiques et administratifs de sa province, en occurrence, le Gouverneur du Katanga, Jacques Kyabula Katwe, l'homme humble et très social pour son soutien et surtout pour sa présence aux obsèques. Cet acte a été un grand réconfort, consolation et un grand honneur pour la star Joe Kyzy et toute sa famille biologique.