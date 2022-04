Congo-Kinshasa: Réformes de la Loi électorale - Le CASC invite la classe politique à tenir compte des propositions de la société civile

Le Collectif d'actions de la société civile (CASC) a organisé ce jeudi 21 avril 2022 au centre pour handicapés dans la commune de Lingwala, un cadre de concertation avec les mouvements citoyens autour de la question de la révision de la loi électorale.

Avec en main leurs propositions sur la loi électorale, ce mouvement de la société civile a demandé aux politiques de prendre en compte les propositions soumises par la société civile sur la loi électorale, lesquelles émanent de la population.

L'objectif de cette rencontre était non seulement la sensibilisation de la population sur la question du processus électoral, mais aussi pour faire un état des lieux de toutes les activités Citoyennes menées dans le cadre du processus de réforme électorale. C'était également un moyen de partage des propositions de réformes d'i-REVE et Prisme sur la loi électorale et le partage des innovations sur la loi électorale afin de créer un réseau de partage d'informations entre le CASC et les mouvements citoyens dans le cadre des réformes proposées par i-REVE.

"Cependant, cette activité dégage également une convergence avec le plan de mobilisation sociale de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale, I-REVE en sigle, en vue d'influencer en faveur des propositions actualisées du Référentiel commun de la Société Civile, lequel processus d'actualisation a été mené par I-REVE et PRISME", note le collectif.

A l'issue de cette campagne, le CASC dit s'attendre aux résultats précis qui sont : l'état des lieux de toutes les activités citoyennes menées dans le cadre du processus de réforme électorale; les propositions de réformes d'i-REVE et Prisme sur la loi électorale sont partagées ; les innovations sur la loi électorale et un réseau de partage d'informations entre le CASC et les mouvements citoyens dans le cadre des réformes proposées par i-REVE.

Il y a lieu de signaler que les participants dans ce plan de mobilisation sociale sont constitués des députés et sénateurs, de personnalités de la société civile notamment, les mouvements citoyens et IFES.