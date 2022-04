Congo-Kinshasa: Après un hommage digne de son rang au Palais du peuple - Cour constitutionnelle - Polycarpe Mongulu T'Apangane conduit à sa dernière demeure

Le juge Polycarpe Mongulu T'Apangane a reçu les hommages dignes de son rang, ce samedi 23 avril 2022, au Palais du peuple. Après l'oraison funèbre, sa dépouille mortelle a été escortée vers son dernier lieu de repos. Beaucoup d'autorités ont honoré la mémoire de l'illustre disparu, en prenant part à ses funérailles.

Beaucoup ont salué la carrière du désormais ancien Juge à la Cour Constitutionnelle, Polycarpe Mongulu. Le Vice-ministre du Budget, Elysée Bokumwana, qui après avoir présenté ses condoléances à la famille biologique du juge, a témoigné des contributions morales de près comme de loin de la part du juge Polycarpe Mongulu. "Nous sommes tristes, et en même temps, dans la joie, Polycarpe Mongulu était notre grand frère... celui qui était mon encadreur.

C'est une grande perte pour nous, pour la grande famille, et pour moi en particulier, parce que c'est lui qui me donnait la ligne de conduite à suivre sur le plan politique, sur le plan unité dans la famille et sur le plan organisation des ressortissants du grand Equateur, en particulier, le Ngombe du grand équateur.

Donc, c'est lui qui était notre notable et une icône", témoigne-t-il, et d'ajouter, "vous avez entendu les témoignages rendus à sa personne, je crois que c'est une grande perte, mais, nous n'allons pas nous laisser faire. Il a laissé des personnes qu'il a formées, nous sommes là pour continuer sa lutte en République Démocratique du Congo, en général, et en particulier pour le Ngombe de la Mongala et du grand équateur", renchérit-il.

Né le 3 mars 1945 à Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, le juge Polycarpe Mongulu T'Apangane, qui est originaire du village Boso Mondanda, secteur de Boso Melo, dans la province de la Mongala, fut ancien procureur de la République, sénateur, et notamment le tout premier avocat général de la République près la Cour suprême de justice de 1977 à 1986.